Amber Heard "aterrorizada" de ser demandada por Johnny Depp nuevamente.

Amber Heard dijo que está "aterrorizada" de ser demandada nuevamente por difamación por parte de Johnny Depp en su primera entrevista desde que la actriz de "Aquaman" perdió su caso de difamación contra su exmarido hace tres semanas en Virginia.

“Di por sentado lo que supuse que era mi derecho a hablar, no solo por lo que viví sino por lo que sabía”, dijo la actriz sobre el caso en una reunión del viernes por la noche con Savannah Guthrie en “Dateline” de NBC.

“Estoy aterrorizada”, agregó Heard cuando se le preguntó si tenía miedo de que Depp la demandara nuevamente. “Supongo que eso es lo que se supone que debe hacer una demanda por difamación, está destinado a tomar su voz”. La entrevista completa con Guthrie se transmitió a las 8 p.m. después de que se lanzaran varios teasers durante la semana.

Amber Heard respalda "cada palabra" de su testimonio

A pesar del fallo del jurado a principios de este mes de que Heard, de 36 años, había difamado a su ex de "Piratas del Caribe" con las acusaciones de abuso, ella insistió en que respalda "cada palabra" de su testimonio.

De hecho, Heard duplicó las acusaciones de que Depp abusó de ella durante su matrimonio “feo” y lo acusó sin rodeos de mentir después de que él negó repetidamente sus afirmaciones en el estrado durante el juicio de seis semanas.

En un momento de la entrevista, Guthrie señaló que el actor Johnny Depp testificó que nunca había golpeado a Heard durante su relación y que "ninguna mujer se ha presentado y ha dicho que él las golpeó físicamente".

¿Las ex de Johnny Depp tenían miedo a demandarlo?

Heard respondió insinuando que las otros ex de Depp pueden haber tenido demasiado miedo de acusarlo públicamente de presunto abuso. "Mira lo que me pasó cuando me presenté. ¿Lo harías?" ella dijo. Recientemente, Amber Heard reveló "años" de notas de terapia; prueba del abuso de Johnny Depp.

Además, la actriz también explicó su motivación para hablar públicamente después de ser investigada por Guthrie. “Algo que puedo decirte es que no soy vengativo. No hay una parte de mí que vea nada... Esta sería una forma realmente pésima de vengarse”, dijo Heard.

“No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima agradable. No soy una víctima perfecta, lo entiendo. no soy un santo No le estoy pidiendo a nadie que me quiera”, dijo. “Lo que aprendí en ese juicio es que nunca será lo suficientemente bueno”, dijo sobre el hecho de que el jurado no creyó su testimonio.

