Amber Heard asegura que hay otras víctimas de Johnny Depp que están callando

En una reciente entrevista Amber Heard aseguró que no se piensa quedar callada y afirma que hay otras víctimas de Johnny Depp, sin embargo por miedo a que no les crean se mantienen calladas.

te hemos dado a conocer que la actriz perdió el juicio por difamación en contra de Johnny Depp, ya que no pudo demostrar que fue violentada durante su relación.

Sin embargo en una entrevista con la periodista Savannah Guthrie, la actriz dijo que sabe de la existencia de otras mujeres que fueron violentadas por el actor.

Amber Heard arremete contra Johnny Depp

Aunque la actriz Amber Heard asegura que tiene miedo de volver a ser demandada por Johnny Depp, dice que mantendrá sus declaraciones en contra y además insinuó que el actor abusó física y sexualmente de otras mujeres.

Sin embargo, por miedo a que no les crean, han decidido no demandar y mantenerse calladas: “Mira lo que pasó cuando me presenté”, afirmó.

Ante las declaraciones de la actriz, los expertos señalan que podría ser demandada nuevamente por difamación.

Amber Heard asegura que mantiene sus declaraciones en contra de Johnny Depp.

El equipo legal del actor Johnny Depp ha dado declaraciones con respecto a la entrevista de Amber Heard, tras perder el juicio y han reprochado sus acciones.

“Es desafortunado que mientras el señor Johnny Depp busca seguir adelante con su vida, la acusada y su equipo vuelven a repetir, reimaginar y volver a litigar asuntos que ya han sido resueltos y decididos por la corte y un veredicto que fue decidido inequívocamente por un jurado a favor del demandante”.

Recordemos que Johnny Depp enfrenta otro juicio, sin embargo a diferencia del que sostuvo con Amber Heard, este no será televisado.

Por su parte, Amber Heard sostiene que fue violentada por Johnny Depp y asegura que “sostendrá su palabra hasta la muerte”.

