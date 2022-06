Amber Heard asegura que Johnny Depp fue favorecido en el juicio de difamación

Las declaraciones de la actriz llegan un par de semanas después de perder el juicio contra su ex esposo.

Amber Heard vuelve a estar en la mira del público, ahora por las fuertes declaraciones que recientemente realizó sobre el mediático juicio de difamación que enfrentó y perdió contra Johnny Depp hace un par de semanas en una entrevista exclusiva para Savannah Guthrie que ha sido transmitida por el programa TODAY de la cadena televisiva estadounidense NBC.

De acuerdo a sus palabras, la actriz considera que no hubo una representación justa de su caso en las redes sociales: “No podrías decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa… No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”.

Hubo más de un millón de tweets negativos en contra de la actriz desde abril de 2020 hasta enero de 2021; la cifra aumentó durante el tiempo que duró el juicio.

Tal teoría es apoyada por Elaine Charlson Bredehoft, abogada de la actriz, quien hace unos días ofreció una entrevista para el mismo programa donde reveló que su cliente no tiene los recursos suficientes para pagar los $10.4 millones de dólares que ordenó la jueza Penney Azcarate tras darse a conocer el resultado del mediático juicio.

Recordemos que Ron Schnell, experto en redes sociales, presentó ante los miembros del jurado durante el juicio llevado a cabo en la Corte del Condado de Fairfax que Amber Heard era víctima del hate en Twitter, situación que empeoró con el inicio de las transmisiones del juicio mientras que el actor era masivamente apoyado.

No culpa al jurado por fallar en su contra

Al ser cuestionada sobre los ataques que recibe en redes sociales, la estrella de Aquaman asegura que la gente promedio no sabe lo que en realidad pasó: “No me importa lo que uno piense de mí o qué juicios quiera hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio, a puerta cerrada… Por eso no me lo tomo como algo personal”.

Finalmente, mencionó que no culpa al jurado por fallar a favor de Johnny Depp y cree que el cariño que la gente siente por él fue un factor importante para que él saliera victorioso en esta batalla legal, un resultado que planea apelar próximamente: “De hecho, lo entiendo… Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce, es un actor fantástico”.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

El jurado determinó que la actriz difamó a su ex esposo en el artículo que escribió para The Washington Post en 2018.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación luego de que la actriz publicara un artículo de opinión en 2018 para The Washington Post, en el que lo señalaba indirectamente de ser un abusador. Dichas declaraciones afectaron su carrera artística pero hoy se ha demostrado que son falsas.

