¿Amber Heard al cine para adultos? Le ofrecen millonaria suma

Amber Heard continúa en el ojo del mundo de los espectáculos, y es que la famosa aún no se recupera de la batalla legal contra Johnny Depp y en la que apeló para no pagar los 10 millones de dólares que un juez ordenó pagarle a su ex por difamación.

Y es que aunque la famosa se declaró en banca rota y se encuetra trbajando a toda costa para no pagarle a Depp, lo cierto es que le urge hacer dinero para poder salir de deudas.

Inclusive, como te dijimos en La Verdad Noticias, la actriz vendió una lujosa casa para obtener algo de dinero y liquidar sus deudas, sin embargo ahora parece ser que la actriz podría llegar al cine para adultos.

La millonaria oferta del cine para adulto a Amber Heard

Tras revelarse las fiestas que amber organizaba para millonarios en las que se incluían alcohol, drogas y presuntos actos sexuales, el medio australiano Pop Topic ha revelado que existe un interés por la industria para adultos para que Amber protagonice una película.

Según el medio le habrían ofrecido 9 millones de dólares para participar en una de estas películas, y que actualmente la actriz se encuentra con deudas y se ha declarado en bancarrota después del juicio con su ex.

Recordemos que Amber Heard ha protagonizado películas como Aquaman o Diario de un seductor donde compartió créditos con su exesposo, Johnny Depp.

La oferta abordaría una producción de vídeo de entretenimiento para adultos, que “empoderaría la sexualidad de Amber” según explica el medio.

¿Qué hacía Amber Heard antes de ser actriz?

Amber Heard habría tenido un pasado como stripper

Muchos son los datos que se han revelado tanto de Amber como de Johnny Depp, mismos que incluyen una supuesta acusación de que Depp sufre de disfunción erectil, así como que drogó a una de sus ex novias para tener relaciones sexuales con ella.

Mientras que por parte de Amber Heard, se supo que el equipo de abogados de Johnny Depp quiso presentar evidencia de que Amber Heard fue stripper y que supuestamente fue dama de compañìa cuando apenas iniciaba su carrera.

Estos datos fueron descartados por un juez al considerar que no aportaban nada al caso.

