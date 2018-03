Agencias/ Diario La Verdad</strong CANCÚN, Q. Roo.- Amazon cancela proyecto de David O. Russell y Robert De Niro. Tras las acusaciones que han hecho en contra del productor Harvey Weinstein por abuso y acoso sexual, los problemas no dejan de llegarle. La compañía que lleva su nombre lo ha quitado de su puesto y por si fuera poco la productora tiene problemas.

"Apoyamos la decisión de Amazon, debido a las recientes noticias, y por respeto a todas las afectadas hemos decidido juntos que es mejor no seguir adelante con este show

Amazon cancela proyecto de David O. Russell y Robert De Niro mismo que estaba planeando con The Weinstein Company. La compañía ya no tiene planes de seguir adelante con el proyecto. En cuanto a The Romanoffs, de Matthew Weiner, Amazon continuará sin la participación de la Compañía Weinstein Las especulaciones sobre la separación entre ambas compañías comenzaron desde el martes pasado, cuando, vicepresidente de comunicación de Amazon, dijo que estaban revisando las opciones que tenían en desarrollo con la empresa de. La primera serie estaba siendo planeada para tener dos temporadas e incluiría en su elenco a Robert De Niro y Julianne Moore. Ambos actores y el director David O. Russell, lanzaron un comunicado en el que anunciaron estar de acuerdo en la cancelación del proyecto.La serie fue anunciada por primera vez en noviembre del año pasado y no se había dado a conocer el título del proyecto, el cual hubiera sido el primer programa de televisión protagonizado por De Niro. Al parecer Amazon ya había gastado 40 millones de dólares en la producción y ya tenía listos algunos de los guiones. Sin embargo, parece que a pesar de encontrarse en preproducción, y de la inversión ya realizada, el proyecto ha sido cancelado definitivamente.