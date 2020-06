Amazon Prime anuncia más de 50 estrenos para el mes de julio ¡Descúbrelos!

Para los suscriptores de Amazon Prime, el julio trae una gran afluencia de contenido nuevo, que incluye una variedad de películas tanto clásicas como subestimadas, así como películas y series de televisión originales de Amazon.

Solo algunas de las películas notables que llegan al servicio incluyen el terror tropical de Jennifer Lopez, Anaconda, la fantasía conmovedora Big Fish de Tim Burton, la película animada de superhéroes de Dreamworks Megamind, la estrella de viajes en el tiempo Owen Wilson, Midnight In Paris, el romance Nick & Norah's Infinite Playlist con Kat Dennings y Michael Cera, la comedia de Adam Sandler, Spanglish, Rob Zombie horror The Devil's Rejects y no uno sino dos vehículos de Will Smith: la película biográfica de 2001, Ali y la comedia romántica de 2005, Hitch.

Checa la lista completa de estrenos para julio de Amazon Prime:

Julio 1

52 Pick-Up (1986)

Ali (2001)

An Eye For An Eye (1966)

Anaconda (1997)

Big Fish (2003)

Bug (1975)

Buried (2010)

Cold War (2013)

Edge Of Darkness (2010)

Flashback (1990)

Hitch (2005)

Hollowman (2000)

Iron Eagle IV – On The Attack (1999)

Megamind (2010)

Midnight In Paris (2011)

Nick And Norah’s Infinite Playlist (2008)

Panic Room (2002)

Phase IV (1974)

Pineapple Express (2008)

Rabbit Hole (2010)

Sliver (1993)

Spanglish (2004)

Starting Out In The Evening (2007)

The Bounty (1984)

The Devil’s Rejects (2005)

The Eye (2008)

The Eye 2 (2004)

The Forbidden Kingdom (2008)

The Inevitable Defeat Of Mister & Pete (2013)

Antiques Roadshow: Temporada 17 (PBS Living)

Arthur: Temporada 1 (PBS Kids)

Bates Around the World: Temporada 1 (UP Faith & Family)

Beyond the Pole: Temporada 1 (Urban Movie Channel)

Frankie Drake Mysteries: Temporada 1 (PBS Masterpiece)

Hidden: Temporada 1 (Acorn TV)

Instinto: Temporada 1 (Pantaya)

Lego City Adventures: Temporada 1

Lone Ranger: Temporada 1 (Best Westerns Ever)

Modus: Temporada 1 (PBS Masterpiece)

Public Enemy: Temporada 1 (Sundance Now)

Suits: Temporada 9

Julio 3

Hanna: Temporada 2 – Amazon Original Series

Julio 6

The Fosters: Temporadas 1-5

Julio 7

The Tourist (2010)

Julio 11

Vivarium (2020)

Julio 15

Shakuntala Devi: The Human Computer (2020)

The Weekend (2019)

Julio 17

Absentia: Temporada 3 – Amazon Original Series

Julio 19

Marianne & Leonard: Words Of Love (2019)

Julio 24

Radioactive (2019) – Amazon Original Movie

If You Give a Mouse a Cookie – Amazon Original Series

Jim Gaffigan: Pale Tourist – Amazon Original Special

Julio 27

Good Deeds (2012)

Julio 29

Animal Kingdom: Temporada 4

First Cow (2020)

Midnight in Paris de Owen Wilson llega a Amazon Prime

Del contenido original que llegará en julio, está la segunda temporada del drama de acción Hanna (basada en la película de 2011 protagonizada por Saoirse Ronan), la serie de suspenso Absentia temporada 3 protagonizada por Stana Katic, la película biográfica Marie Curie Radioactive con Rosamund Pike y el especial de comedia Jim Gaffigan: Pale Turista.

Hay suficiente variedad de contenido, entonces, para satisfacer a todos, desde fanáticos del cine hasta adictos a la televisión, desde los fanáticos del terror hasta los amantes de la comedia o simplemente alguien que busca pegar algo para tener una noche entretenida.