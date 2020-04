Amazon Prime Video presenta todos sus ESTRENOS para el mes de abril

Amazon Prime Video comenzará el mes de abril con más estrenos para su catálogo, desde series, películas y documentales para todos los gustos y en un momento ideal, con miles de personas en cuarentena por COVID-19.

Amazon Prime anuncia próximos estrenos

Desde éxitos del cine como la franquicia de Harry Potter, que agrega dos títulos al catálogo de Amazon Prime Video, hasta series muy conocidas como The Walking Dead, estarán disponibles en la plataforma de streaming.

A continuación, te presentamos todos los estrenos que Amazon Prime Video tiene preparados para este mes de abril.

1 de abril

Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

The Dark Knight Rises.

Spiderman: Homecoming.

Jumanji: Welcome to the Jungle.

Insidious: The Last Key.

Harry Potter y la Orden del Fénix.

Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, Parte 2.

Relatos Salvajes.

No eres tú soy yo.

21 bridges.

2 de abril

Tales from the loop

7 de abril

The Walking Dead (Temporada 9)

8 de abril

Weeds (Temporadas de la 1 al 8)

12 de abril

Guadalupe Reyes: después de diez

15 de abril

SuperStore (Temporadas de la 1 a la 4).

21 de abril

Jexi.

21 abril

Ana

30 de abril

47 Meters down: uncaged

Ana de la Reguera se une a Amazon

Ana de la Reguera se une a Amazon Prime Video, para crear la comedia original, “Ana”, producida, escrita y protagonizada por la actriz de 42 años de edad, originaria de Veracruz, México.

”Ana”, relata la vida de una actriz desempleada - también originaria de veracruz -, en Estados Unidos, que destaca entre otras por ser lesbiana, consumidora de marihuana y muy ocurrente.

Otra de las peculiaridades de la nueva serie original de Amazon Prime Video es que cada episodio contará con un número musical, cuyos primeros invitados incluyen a Rosalía, Fito Páez, Kany García y Ali Gua Gua.