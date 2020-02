Amazon Prime Video presenta todos los estrenos para marzo 2020 ¡Descúbrelos!

Amazon Prime Video, continúa con sus esfuerzos por desbancar a Netflix como el gigante de streaming, por lo cual tiene varias sorpresas preparadas para su lista de estrenos de marzo 2020.

Desde series originales de estreno como “ZeroZeroZero”, hasta clásicos como “Will and Grace” y “How I Met Your Mother”, así como una gran variedad de películas, este marzo Amazon Prime se prepara para ampliar su catálogo con contenido para todos los gustos.

A continuación, te presentamos todos los estrenos que Amazon Prime Video tiene preparados para este mes de marzo.

1º de marzo.

La Bella y la Bestia (Disney)

El Señor de los Anillos: Las Dos Torres.

How I Met Your Mother. (Temporadas de la 1ª a 9º)

Will and Grace (Serie completa)

This Is Us. (Tercera Temporada)

3 de marzo.

El Último Cazador de Brujas

Caronte

6 de marzo.

ZeroZeroZero (Serie original de Amazon)

14 de marzo.

Keeping Up With The Kardashians (Todas las temporadas hasta el momento)

19 de marzo.

Midsommar

Doblemente embarazada

20 de marzo.

El Libro de la Selva (Disney)

27 de marzo

Picard (Serie original / Último episodio)

Making the Cut

31 de marzo.

Unsane

Estrenos de marzo sin fecha confirmada

Abduction

Cantinflas

Chilly Dogs

Danny Rone: First Time Director

Deck The Halls

Destiny Turns On The Radio

Eyes of An Angel

Going the Distance

Good Morning, Killer

Henry’s Crime

Hide

Hornets Nest

Kung Fu Panda

Lady in a Cage

Man on a Ledge

Night Of The Living Dead

Night of The Living Dead: Resurrection

Richard The Lionheart

Ricochet

Route 9

Silent Tongue

Silent Witness

Spinning Into Butter

Standing In The Shadows Of Motown

Tenderness

The Cooler

The Crazies

The Descent

The Descent: Part 2

The Skull

Wayne’s World 2

Patrick Melrose (Primera temporada)

Un papá pirata

