"Amante" de Jorge Salinas habla de su relación con el actor

Desde el pasado 17 de enero, Jorge Salinas está en el ojo del huracán luego de que se difundieran unas fotografías de él junto a una mujer que no es su esposa, Elizabeth Álvarez.

Las fotografías publicadas por una revista de circulación nacional han dado mucho de qué hablar, pues la misma revista afirma que Salinas está manteniendo una relación extramarital con su nutrióloga.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hasta el momento Elizabeth Álvarez, esposa del actor, no ha hecho declaraciones, aunque los internautas ya han expresado sus muestras de apoyo.

Amante de Jorge Salinas da la cara

Tras la reaparición de la esposa de Salinas en las redes sociales, la nutriologa; y la mujer con la que se le vincula sentimentalmente, Anna PAula, ha salido a dar explicaciones.

La docora Anna Paula habló en entrevista para el programa Siéntese quen pueda, espacio donde aseguró que si exsite una relación con Salinas, pero que esta es estrictamente profesional entre médico y paciente.

“La relación que he tenido con Jorge (Salinas) ha sido completamente profesional, él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos personalmente he sido yo quien se los entrega fuera de las instalaciones no ha habido más por desgracias a veces se hacen mal entendidos”, afirma la profesional de la salud.

Sobre las fotografías que circulan donde aparentemente se dan un beso en la boca, la nutrióloga afirmó que esas fueron tomados a finales del año pasado cuando el famoso actor mexicano fue para que le entreguen su última medicina.

“Eso fue a finales del año pasado, cuando le entregue la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial”

Además, afirmó que ha decidido hablar y dar la cara para aclarar las cosas tanto por el bien de Jorge Salinas como el suyo, pues la relación que hay sólo es profesional.

De acuerdo a la proia Anna Paula Jorge Salinas se encuentra muy feliz desde que se atiende con ella, pues también ha tenido buen control de su glocosa.

¿Quién es la esposa de Jorge Salinas?

El escándalo ha afectado a la pareja de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes se casaron en 2011, Elizabeth es una gran actriz de cine, teatro y Televisión y la hemos podido ver en algunas producciones como Sortilegio, Fuego en la sangre, La fea más bella, Contra viento y Marea o más recientemente en La Herencia

Actualmente, tiene 46 y sigue en activa, aunque no ha querido dar declaraciones sobre la polémica de su marido, aun así ha recibido las muestras de apoyo de sus fans.

