"Amante" de Jorge Salinas exige al actor hablar sobre la verdad de su relación

Desde hace unos días, Jorge Salinas se encuentra en el ojo del huracán después de que una revista de circulación nacional lo acusara de ser infiel a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero-Castillo.

La fuerte revelación ha hecho conmocionar al mundo del espectáculo, pues, Jorge Salinas se encuentra casado desde el 2011, por lo que aparentemente tiene una relación estable desde hace casi 12 años.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la pareja no ha aparecido para aclarar la situación, pero quién si ha dado la cara es la supuesta amante Anna Paula, quién ya dio su postura, sin embargo, ahora ha pedido al actor que también salga a aclarar la situación sobre su relación.

Nutrióloga de Jorge Salinas exige que hable de su relación

Jorge Salinas y su supuesta amante

En medio de la polémica por las fotografías que circulan donde ella y el famoso actor mexicano, Jorge Salinas aparecen supuestamente besándose, la nutrióloga Anna Paula ha aparecido en diferentes programas de televisión para hablar al respecto.

En primera instancia, la profesional de la salud lanzó un comunicado en el que se deslindó de cualquier relación amorosa con el actor, además de que apareció en algunos programas como Despierta América, donde aclaró que su relación es meramente profesional.

Incluso ha expresado que suele ser muy cercana a sus pacientes y les entrega sus medicamentos personalmente, por lo que esta vez ha exigido al actor de 54 años que salga a desmentir los rumores de infidelidad que la involucran.

“La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago por el voto de confianza que tienen mis demás pacientes, quienes también han recibido de manera personal los medicamentos, y nada más. Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”, explicó.

Además, aseguró que este escándalo le hace más mal a él que a ella, por lo que le ha pedido que le ponga fin a los rumores pues a ambos les conviene dejar las cosas claras.

“Creo que en este malentendido él es la figura pública, la verdad es que yo creo que es él el que está saliendo también afectado, yo como dije, no tengo nada qué esconder",

¿Como inició el romance entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez?

¿Como inició el romance entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez?

La pareja se conoció cuando ambos trabajaron en la telenovela Fuego en la Sangre, en aquel entonces Jorge se encontraba casado con Fátima Boggio con quien llevaba más de 14 años de matrimonio y dos hijos; cuando ambos decidieron divorciarse ella acusó al famoso actor de haberle sido infiel en varias ocasiones.

En esa época también se comentó sobre la hija no reconocida que tenía con Andrea Nolli, aun entre la controversia se desconoce si ambos se enamoraron mientras rodaban la telenovela, pero el divorcio de Boggio y Salinas se dio en 2009, un año después de que terminó la misma.

Tampoco se saben los detalles exactos de la relación, pero poco tiempo después se confirmó que él y Elizabeth sostenían un noviazgo, la pareja avanzó en su relación cuando decidieron casarse en octubre de 2011; tiempo después Elizabeth Alvárez confesó que el actor mostró interés desde que compartieron novela, pero ella quería que fuera algo real.

“Él me quería convencer, pero yo no quería ceder. Tenía que haber un momento fuera del set, tenía que ser fuera de la novela (...) yo sí quería que fuera algo real”.

