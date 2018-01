Amante de Gabriel Soto rompe el silencio

Luego de que se diera a conocer que Gabriel Soto habría tenido una relación sentimental con Verónica Córdoba durante las locaciones de la telenovela “La Fuerza del Destino”, y que como fruto de dicho romance tendrían una hija de 5 años de edad, es la maquillista quien ha dado su versión al respecto.

Durante la entrevista que concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “El Gordo y La Flaca”, Verónica confirmó que las fotos donde aparece con Gabriel Soto son reales. “Sí, si son reales”, manifestó.

Posteriormente, Córdoba explicó su relación con Soto.

“Lo conocí hace muchos años cuando estaba grabando la novela de “La Fuerza del Destino” en Álamos (Sonora), nos hicimos amigos y fue ahí donde lo conocí, yo participe algunas veces como extra en la novela”.

Al ser cuestionada sobre una posible relación íntima con Gabriel Soto, la maquillista respondió: “No, para nada”. Asimismo, afirmó tener una hija de 5 años, pero al momento de preguntarle si es hija del actor mexicano, Verónica dijo: “claro que no, para nada”.

Corroborando que tiene un salón de belleza, Córdoba negó tajantemente que el histrión la apoyara para hacerlo crecer, además desmintió haber recibido un auto último modelo como regalo del protagonista de la telenovela “Caer en Tentación”.

Verónica descartó hacerle una prueba de ADN a su primogénita, pues tiene la certeza que no es hija de Gabriel. Finalmente, objetó que haya recibido amenazas por parte de Geraldine Bazán. “Claro que no, jamás he hablado con ella”.