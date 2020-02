Amandititita reaparece y el internet no puede creer el cambio ¡Está irreconocible!

Amanda Lalena Escalante Pimentel, conocida principalmente por su nombre artístico Amandititita, recapturó la atención del público y usuarios de internet cuando descubrieron su cambio de imagen y lo irreconocible que está ahora.

Amandititita da adelantos de su nuevo vídeo musical

Los internautas redescubrieron a Amandititita y quedaron sorprendidos con su sorprendente cambio, así como los proyectos que tiene preparados como su regreso a la música.

Entre las sorpresas que tiene preparadas, Amandititita se encuentra el lanzamiento de nueva música cuyo último sencillo “Amor Basura”, se estrenó a principios del 2019.

Con un total de 65 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Amandititita está causando revuelo con su cambio, ya que los internautas comentan que luce totalmente diferente a cuando tuvo su debut en la música en 2008 con “Metrosexual”.

Regreso de Amandititita

Amandititita de 40 años de edad, prepara el estreno de música nueva cuyos primeros adelantos fueron presentados en las publicaciones en su cuenta de Instagram.

Su regreso a la música será de la mano de Sandra Echeverría, con quien prepara un nuevo sencillo que se estrenará muy pronto.

“Nueva música muy pronto con esta belleza @sandraecheverriaoficial “De mejores corazones me han corrido”. Y me vale y me rio”, escribió Amandititita.

La publicación de Amandititita ronda los 1200 likes y sus seguidores están muy emocionados por su regreso a la música, por lo que han enviado varios mensajes de apoyo y comentarios como “Urge” respecto al estreno de su próximo vídeo musical con Sandra Echeverría.

Amandititita también tuvo su regreso a los escenarios durante la entrega de Premios Lo Nuestro.

