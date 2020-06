Amandititita es destrozada por Horacio Villalobos y así se defiende

Nuevamente el conductor Horacio Villalobos ha dado de qué hablar por un nuevo escándalo, y todo fue por unos comentarios que realizó en contra de Amandititita; la cantante mexicana expresó su desagrado por las críticas que hizo el presentador de TV Azteca.

A través de su programa de televisión "Desde Gayola", el conductor se burló de la intérprete de "Metrosexual", por lo que el presentador se convirtió en tendencia en las redes sociales tras las humillaciones que realizó a la artista por su aspecto físico y su forma de vestir.

El conductor de "Venga la Alegría" mencionó que la producción de la emisión trata de una sección de crítica social, pero a la famosa no le pareció los comentarios y expresó su desagrado en contra del ex juez de "La Academia", quien ha causado revuelo en las redes sociales.

Amandititita se defiende de Horacio Villalobos

A través de las redes sociales la cantante se defendió por los contundentes comentarios que ha recibido de algunas personalidades de la televisión, sobre todo por las burlas que realizó Villalobos en uno de sus programas, pues la cantante aseguró que en diversas ocasiones él la llamó india.

La artista le mencionó al conductor de TV Azteca que no tiene nada personal con él, y que no le desea nada mal en lo absoluto, pues anteriormente en su cuenta de Twitter expresó que no lo conoce y no entiende las burlas que el presentador le hizo en la televisión, de igual forma mencionó que Alex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante, también la han criticado.

Ante este escándalo Ana de la Reguera, Claudia Lizaldi y Maca Carriedo, también expresaron su desagrado por las críticas que han recibido de algunos de los presentadores de la pantalla chica, por lo que las famosas defendieron la postura de la cantante.

Horacio Villalobos comparte un polémico video

Villalobos compartió el fin de semana un nuevo video en las redes sociales, donde daba a conocer que todo surgió por que la cantante Amandititita se quejó de un video que hizo el presentador hace algún tiempo sobre una parodia de la artista.

El conductor Horacio Villalobos ha estado causado revuelo por los comentarios que ha realizado en su programa de televisión, pues debido a la situación que ha surgido con la cantante, uno de los famosos de la farándula rompió el silencio y reveló que fue víctima de la homofobia del presentador de TV Azteca.

Foto: Instagram.