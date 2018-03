Amandititita: ‘Te damos miedo y asco’ a cantante británico en México

Por 3 horas se suspendió la venta de productos de origen animal en él Vive Latino el sábado a petición de Morrissey, la cantante Amandititita se lanzó furiosa contra el cantante británico.

“Que terrible personaje”, externó Amandititita en Twitter la polémica y muy querida artista, quien también se presentó con mucho éxito en la Escena Indio ese día, del festival de música más importante de Latinoamérica.

Denunció que Morrissey les obligó a comer verdura. “Durante su show nadie podía comer carne”, dijo Amandititita.

Además Amandititita, afirmó que el cantante tenía a su disposición 2 millones de escoltas y policías para salir, por lo que cuestionó: “Si le damos tanto miedo y tanto asco para qué viene?”.

Morrissey demostró en su participación en el Vive Latino que, si la gente lo quiere ver, tiene que ser bajo sus términos, enojando a la cantante Amandititita.

Aunque ya se había anunciado que durante su show no se vendería carne por ser un fiel luchador en contra de la explotación animal y vegano desde hace década, el músico británico hizo que todos acataran su orden y nadie se opuso con tal de verle y escucharle.

No hubo carne por tres horas pero lo que sí hubo en abundancia fue miles y miles de cigarros, litros y litros de cervezas.

Horas antes de la aparición del vocalista, los asistentes daban claros indicios de lo que pasaría una vez que cayera la noche, pues la mayoría se mostraban emocionados por ver a bandas como Panteón Rococó o Molotov, pero pocos estaban el Foro Sol, específicamente, para ver a Morrissey varios coincidieron con los comentarios que Amandititita hizo en redes sociales.

“No, me caga, es un mamón, además no come carne”, respondió una joven luego de preguntarle si estaba interesada en escuchar en vivo al originario de Reino Unido; la reacción fue similar en varios jóvenes, quienes tildaron al artista de “soberbio”, “radical” e “intolerante”.