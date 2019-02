Amanditita sorprende “Reparando el corazón” este 14 de febrero (VIDEO)

La cantautora mexicana Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, Sorprendió en este Día del Amor y la Amistad con el estreno de su nuevo vídeo musical al lado del DJ Toy Selectah.

“Reparando el corazón” es una canción promocionada para este 14 de febrero para quienes no tienen motivos para comprar flores ni chocolates este Día del Amor y la Amistad, pero tampoco está hecho para sufrir por un ex, sino todo lo contrario, ya que incita a bailar y celebrar.

Andrés Azzolina, impresiona con imágenes tambaleantes a modo de flashazos, que da como resultado un vídeo psicodélico y lleno de colores neón, en donde Amandititita aparece con enormes lentes para sol, rodeados de diamantes, y las manos llenas de extravagantes anillos.

“Hoy te digo lo que pienso, te lo juro no hay rencor, añoraba ya el momento de sentir que se acabó. Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión, recordando por momentos lo que fuimos tú y yo”