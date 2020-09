Amanda Seyfried y Thomas Sadoski le dan la bienvenida a su segundo hijo

Amanda Seyfried y su esposo, Thomas Sadoski, decidieron anunciar el nacimiento de su segundo hijo por medio del instagram de War Child USA, una organización que trabaja para ayudar a los niños de las comunidades afectadas por la guerra a recuperar su infancia a través del acceso a la educación, las oportunidades y la justicia.

Recordemos que Seyfried y Sadoski son embajadores de la organización y publicaron un comunicado en una publicación, junto con una adorable foto de su recién nacido.

Amanda y Thomas tienen un segundo hijo

“Desde el nacimiento de nuestra hija hace 3 años, nuestro compromiso con los niños inocentes que se ven tan brutalmente afectados por el conflicto y la guerra ha sido una fuerza impulsora en nuestras vidas”, dice el comunicado.

El feliz matrimonio compartió su felicidad de ser padres de nuevo.

“Con el nacimiento de nuestro hijo el trabajo de INARA y War Child se ha convertido en nuestra Estrella del Norte. @mingey @thomas_sadoski @ inaraorg #AmandaSeyfried #ThomasSadoski #BabyBorn #BabyAnnouncement #SecondChild #NewNorn #INARA #WarChild. "

Seyfried y Sadoski ya son padres de su hija de 3 años, Nina, a quien Seyfried dio a luz en marzo de 2017. ET habló con Seyfried de 34 años en junio, donde habló sobre decidir qué compartir públicamente cuando se trate a su hijo.

"No comparto su rostro ni nada [en línea]; la dejaré elegir cuándo quiere hacer eso más adelante en la vida", dijo. Pero no puedo evitar compartir estas locas conversaciones que [estoy] teniendo con esta niña de 3 años. Quiero decir, están tan en contacto que a veces da miedo, pero también es muy divertido. Me encanta, y si puedo compartir algo de eso, lo haré".

"Ella sabe cuánto quiero cantar y no me deja", agregó Seyfried, sobre cómo es la vida en casa con el niño pequeño. "Ella es inteligente. Tengo que pensar en una manera de [negociar] porque soy cantante, y si ella comienza a salir de la habitación cuando empiezo a cantar, voy a tener, como, un complejo aún más grande que yo ya tengo."