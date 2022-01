Amanda Miguel y Diego Verdaguer eran antivacunas, afirman

Tras la muerte de Diego Verdaguer por complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19, los usuarios comenzaron a viralizar diversas publicaciones de Amanda Miguel pronunciándose en contra de las dosis contra el virus SARS-CoV-2, y afirman que la pareja nunca se inoculó.

Luego de la muerte del cantautor la madrugada de este viernes 28 de enero, los cibernautas comenzaron a divulgar sobre la situación, pues su partida fue totalmente inesperada.

Pese a su separación y a la presunta infidelidad del cantante, la despedida de Amanda Miguel a su gran amor estremeció a todas las redes sociales, pues se trató de una de las parejas más famosas y queridas del medio.

Cuando se empezó a hablar de la creación de las vacunas contra COVID-19, su llegada parecía más lejana, y cuando comenzaron a ser aplicadas en 2021, muchas personas se pronunciaron en contra, una de ellas fue Amanda, quien dijo que la dosis incluía un microchip.

En agosto del año pasado, la cantante hizo varios retuits de las publicaciones de personas en todo el mundo que se pronunciaban en contra de las vacunas y las defendió de las restricciones de los gobiernos.

Incluso compartió videos de noticias en donde se informaba sobre la muerte de algunas personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca, lo lque la hizo mostrarse más en contra de las dosis.

Varias veces mostró su apoyo a Eduardo Verástegui en sus declaraciones contra las dosis, como cuando publicó que superó al COVID-19 sin haberse vacunado, lo que desató mucha polémica.

“Ya supérenlo borregos. No me inyecté jeringa me dio COVID- Ya lo superé. Ajpra estoy más fuerte que nunca. No sean envidiosos”.