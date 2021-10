Amanda Miguel revela detalles sobre la infidelidad de Diego Verdaguer

Amanda Miguel y Diego Verdaguer son si duda una de las pareja favoritas del espectáculos y es que durante su matrimonio de más de cuatro décadas han vivido como todos los matrimonios altas y bajas en la relación, sin embargo, en esta ocasión la cantante sobre el silencio para hablar sobre la infidelidad que sufrió por parte del también intérprete.

Y es que recordemos que la intérprete de ‘El me mintió’ ha mantenido en privado su relación amorosa con el cantante de 70 años, por lo que tras varios años de lo sucedido, ésta habló sobre algunos de los problemas por el cual ha enfrentado su matrimonio.

Recordemos que a inicios de 2021 la esposa de Diego Verdaguer sorprendió con nuevo look, con el cual le dijo adiós a su clásica y frondosa melena para dar paso al color natural al estilo pixie.

Infidelidad de Diego Verdaguer a Amanda Miguel

Fue durante una entrevista para el programa Tu-nigth de Omar Chaparro, en donde la compositora argentina abrió su corazón y reveló la infidelidad que vivió por parte de su esposo, el cual dijo, logró perdonar.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel, de repente me ha hecho cada cosa que lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, detalló la cantante.

Pero más recientemente, la compositora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía de la nota de amor que su esposo le dejó en la cocina, en el cual evidenció lo que parece ser una infidelidad.

“Me encontré este mensaje de amor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto…hemos pasado tiempos difíciles , algún día les contaré todo , aunque yo se que Uds saben …simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro SI se puede remontar el barrilete siempre que sea cosa de 2, …y no de una ‘tercera oportunista y arrimada lagartona’… no se descuiden”, escribió la intérprete.

¿Cuántos hijos tienen Amanda Miguel y Diego?

Ana Victoria es la única hija de la pareja.

Los cantantes llevan casados 46 años, del fruto de su amor nació su única hija, Ana Victoria, quien siguiendo los pasos de sus padres incursionó en la música. Anteriormente en La Verdad Noticias de Amanda confesó que Diego Verdaguer le ha sido infiel da clic para enterarte de todos los detalles.

