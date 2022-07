Amanda Miguel reaparece en público a seis meses de la muerte de Diego Verdaguer

Amanda Miguel reaparece en público junto a Ana Victoria

Amanda Miguel y su hija Ana Victoria se presentaron en una conferencia de prensa para presentar el "Siempre te amaré tour", un homenaje a su fallecido Diego Verdaguer.

La legendaria cantante se mostró sumamente conmovida por su vuelta a los escenarios y recalcó que a seis meses de la partida de su marido aún lo tiene muy presente.

De tal manera la cantante se recupera de la depresión que le dejó la muerte de Diego, econtrando refugio en la música donde su hija la acompañará en conjunto.

La icónica cantante argentina reapareció en el medio del espectáculo y relató que a seis meses de la muerte de Diego todavía siente muy fuerte su presencia.

"Siento su energía, acompañamiento, protección. Si quiero también le puedo consultar; le consulto '¿qué te parece esto o aquello'. Siempre me dice 'te pido por favor que no estés triste, no llores. Tienes que estar fuerte, tienes que estar contenta; todo va a salir bien'. Y siempre nos tuvo mucha fe", continuó. "Nos falta su presencia física. Lo extraño muchísimo. Ya no lo tengo para abrazarlo, besarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo. Me ha dejado enseñanzas porque él ha sido mi maestro", relató.

En dicha conferencia de prensa la cantante presentó el "Siempre te amará tour", en el cual su hija Ana Victoria la acompañará en el escenario.

"Para mí este es un día sumamente especial, para nuestra familia. Voy a hablar por Ana [Victoria], por mi esposo, mi querido esposo Diego, quien hace seis meses que partió y nos dejó un gran compromiso", concluyó.

Como recordarás dicho compromiso (la gira) no pudo concretarse por la lamentable e inesperada muerte de Diego, dejando a Amanda en un proceso sumamente complicado.

¿De qué murió Diego Verdaguer?

Como previamente te hemos informado en La Verdad Noticias, el intérprete de "La ladrona", falleció el pasado 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias del Covid 19.

“Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán un acto público, pero en estos instantes su dolor es tan grande, que no están en condiciones de dar declaraciones”, se informó en su momento.

De tal manera Amanda Miguel y Ana Victoria retomarán el compromiso de hacer la gira que en su momento estaba planeada con Diego Verdaguer y en ese sentido brindar un homenaje a su legado.

