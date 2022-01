Amanda Miguel reaparece desconsolada para dedicar palabras a Diego Verdaguer

Amanda Miguel dedica emotivas palabras a memoria de Diego Verdaguer

Amanda Miguel compartió sus primeras palabras en redes sociales desde que se diera a conocer la muerte de Diego Verdaguer, su esposo durante 46 años.

La intérprete de "El Me Mintió" expresó su sentir respecto a la pérdida de su esposo, enalteciendo además la figura de Diego como padre, artista y humano.

La despedida de Amanda hacia su gran amor se llenó también de palabras de aliento, tanto de amigos cercanos a la cantante, como también de sus mieles de seguidores de las redes sociales.

A dos días de que se diera a conocer la muerte de Diego Verdaguer, esta tarde su esposa, la también cantante Amanda Miguel, reapareció en redes sociales para dedicarle unas hermosas palabras.

"Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días"

"Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre"

De inmediato los internautas llenaron la publicación con mensajes de apoyo hacia Amanda, pero también expresando el dolor que les ha causado la pérdida del cantante.

Así fue la historia de amor de Amanda y Diego

Amanda y Diego se consolidaron como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, compartiendo durante 46 años su vida en matrimonio.

En una pasada entrevista, la intérprete de "Dudas" compartió el amor que siente por su marido y cómo no puede concebir la vida sin él.

"No me imagino esta vida sin él, esta vida es a lado de él. El amor sí puede existir. Espero que esto sea por muchos años. No me imagino la vida sin mi media naranja", explicó.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer pasaron los últimos días juntos y hasta la muerte del cantante, quien fue notificado sin vida el pasado jueves 27 de enero a causa del Covid-19.

