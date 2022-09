Amanda Miguel, devastada por la muerte de su madre

La cantante enfrenta la muerte de su madre a ocho meses de la muerte de su marido.

Amanda Miguel dio a conocer por medio de sus historias de Instagram que su madre, la señora Ana Delia Samso, falleció el pasado 26 de septiembre a la edad de 86 años. Sin dar más detalles de su fallecimiento, la veterana cantante pidió a sus seguidores que hagan oración por el eterno descanso de su progenitora.

De igual modo, la madre de Ana Victoria compartió fotografías inéditas junto a la señora Ana Delia y otros miembros de su familia, mismas que fueron acompañadas de breves pero emotivos mensajes donde le desea que descanse en paz y le agradece el cariño que le dio en vida.

La viuda de Diego Verdaguer despidió a su madre con amorosos mensajes.

El fallecimiento de su madre ocurre exactamente ocho meses después de que se diera a conocer el lamentable deceso de Diego Verdaguer, quien en vida fuera su esposo y el amor de su vida, por lo que su pérdida ha sido un golpe muy doloroso para ella que lamentablemente aún no supera del todo.

Amanda Miguel perdió al amor de su vida en enero

Tal vez no lo sepas pero la intérprete de ‘Así No Te Amará Jamás’ conoció a Diego Verdaguer en 1975 y no dudaron en darse una oportunidad en el amor. Ese mismo año decidieron unir sus vidas ante el altar para después formar una familia junto a su hija Ana Victoria.

Su historia de amor quedó plasmada en diversas canciones y fueron consideradas una de las parejas más sólidas del espectáculo. Tristemente, el cantante perdió la vida a los 70 años de edad debido a complicaciones de salud derivado de su contagio por COVID-19.

¿Qué edad tiene Amanda Miguel?

Hoy en día, la cantante es considerada un ícono de la música en Latinoamérica.

Amanda Miguel nació el 1 de junio de 1956, por lo que ahora tiene 66 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la cantante argentina inició su carrera artística en 1979 y hoy en día es considerada una gran exponente de la balada en Latinoamérica.

