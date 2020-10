Amanda Bynes retoma Instagram para presumir su asombroso nuevo look/Foto: Cosmopolitan

La actriz Amanda Bynes limpió su Instagram en julio y lo rebautizó como "Matte Black Online Store", aproximadamente un año después de graduarse del Fashion Institute of Design and Merchandising de California.

El viernes 2 de octubre, Bynes regresó con un look totalmente nuevo. Debutó con el cabello negro azabache (lo siento, nos referimos a Matte Black) con una raya lateral y flequillo tenue.

Llevaba jeans rotos, una camisa de franela amarilla y un top negro, junto con algunos accesorios punk atrevidos. Sus gafas translúcidas y la perforación del tabique se combinaron con su tatuaje de corazón negro en la cara, que reveló en diciembre de 2019.

Misteriosamente, no había subtítulos y los comentarios están desactivados, pero es seguro decir que la estrella de Hairspray nos sorprendió a todos con su nuevo cabello. Posiblemente sea parte de una presentación más grande de una nueva marca de ropa llamada Matte Black.

Bynes apareció por primera vez con sus nuevos mechones negros en la cuenta de Instagram de su prometido Paul Michael hace tres semanas.

Compartió una selfie de la pareja con la leyenda, "Baby luv luv u" y ha publicado cuatro fotos más de su amante de cabello oscuro desde entonces, incluidas dos de ella con una franela azul, que parece ser su nueva moda favorita.

Amanda Bynes genera intriga entre sus fans

La actriz de 34 años anunció su compromiso en febrero de 2020, rompió con él tres semanas después y se reunió un día después, habiendo decidido que es lo que quiere una chica.

"Los padres de Amanda son plenamente conscientes de su compromiso y en este momento no están aprobando que Amanda se case legalmente bajo la tutela", le dijo una fuente a E! News en ese momento.

Bynes luego compartió que estaba embarazada de su primer hijo, publicando una imagen de ultrasonido en marzo y escribiendo, "¡Bebé a bordo!" Sin embargo, su abogado dejó las cosas claras y dijo que no estaba embarazada.

Amanda sigue con sus planes de boda con su novio Paul, a pesar de que su familia se niega al compromiso. La actriz se tomó y descanso de las redes sociales, después de la polémica de su falso embarazo/Foto: Daily Mail

Recuerde que la estrella de She's the Man comenzó a asistir al Fashion Institute of Design and Merchandising en 2014, luego de su tiempo en un centro de tratamiento y una retención psiquiátrica involuntaria en Thousand Oaks, California.

"Todo el mundo es diferente, obviamente, pero para mí, la mezcla de marihuana y cualquier otra droga y, a veces, la bebida realmente arruinó mi cerebro", dijo a la revista Paper en 2018.

"Realmente me convirtió en una persona completamente diferente. De hecho, soy una persona simpática." Bynes celebró 14 meses de sobriedad a principios de este año. ¿Te gusta el nuevo estilo de Amanda?, ¿Te gustaría que regresara a la actuación?