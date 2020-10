Amanda Bynes celebra primer aniversario con Paul Michael con post de Instagram

Amanda Bynes regreso a Instagram a principios de este mes con una apariencia y una marca completamente nuevas, pero ahora tiene algo especial que celebrar: su aniversario con su prometido, Paul Michael.

El domingo, la estrella de She's The Man acudió a su cuenta de Instagram renombrada (@matteblackonlinestore) para compartir dos nuevas fotos de ella y su prometido en honor a su primer aniversario, mismas que compartió Paul Michael en su cuenta.

“¡Celebrando nuestro primer aniversario!", escribió la pareja en Instagram.

Amanda Bynes y Paul Michael se compromenten dos meses después de conocerse en rehabilitación

Desde entonces, la actriz ha eliminado las imágenes, aunque logramos enganchar una antes de que se eliminara (ver arriba). Si bien no está claro por qué eliminó las fotos, este hito finalmente nos ha dado una línea de tiempo oficial para su relación.

Paul Michael presume su romance con Amanda Bynes

Antes de que Amanda Bynes resurgiera en Instagram después de varios meses de silencio, Paul Michael comenzó a subir fotos con su prometida en septiembre en su propia plataforma de redes sociales, y recientemente compartió un video de los dos rapeando juntos la canción Fashion de A $ AP Rocky. Killa en un patio trasero bañado por el sol.

Eche un vistazo a las habilidades de la pareja (a continuación):

Como informamos anteriormente, la actriz de 34 años proporcionó a los fanáticos una actualización de vida en mayo, que cubría su educación, salud mental y relación:

"Actualización: Obteniendo mi licenciatura de FIDM. Tomando clases en línea, tratando de obtener un GPA de 4.0. Espero comenzar mi tienda en línea en el futuro #objetivos. Pasó los últimos 2 meses en tratamiento. Trabajé en habilidades de afrontamiento para ayudar con mi ansiedad social que me hizo abandonar la escuela hace meses. ¡De vuelta a la pista y haciéndolo bien! Ahora vivo en una vida de transición y hago terapia durante la semana. Aún comprometido con el amor de mi vida Paul. ¡Espero que estén todos a salvo! ¡Los amo a todos!".

Solo un mes después, su abogado David Esquibias confirmó a Us Weekly que ella continuaba trabajando para convertirse en su mejor yo:

“Amanda está en un centro de tratamiento para el estrés y la ansiedad. Ella no está allí por problemas de drogas o alcohol".

No hemos recibido ninguna actualización sobre el estado de su título o plan de tratamiento en un tiempo, ¡pero parece que las cosas van muy bien en el departamento de relaciones amorosas de mano de Paul Michael!.

La actriz de All That había estado volviendo lenta pero seguramente a la atención pública a principios de este año después de varios años fuera, debido en parte a sus luchas con la imagen de sí misma que recientemente detalló en su cuenta de Instagram:

“Siempre que veo una foto de un paparazzi, la mayoría de las veces no me parezco en nada a mí. Estoy hablando de 16 barbillas, la cara se ve completamente diferente y es una experiencia aterradora buscarme en línea, honestamente. Estoy a punto de llorar con solo pensarlo".

“Pero quería publicar este video para que la gente sepa que soy como tú, quiero lucir lo mejor posible. Por supuesto que puedo tomar una foto poco favorecedora, pero la cantidad de fotos poco favorecedoras que veo en línea, sé que mis fotos están siendo retocadas. Simplemente, no me veo así en las fotos que tomo o cuando me miro en el espejo".

