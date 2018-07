Amaia Montero ¡suelta la sopa! y revela si cantó alcoholizada

Amaia Montero decidió hacerle frente a sus detractores y contar la verdad sobre los rumores que la han rodeado en los últimos meses, la exvocalista de "La Oreja de Van Gogh" se defendió a capa y espada.

La cantante declaró lo siguiente:

"Ni pretendo gustar a todo el mundo ni ser perfecta. Me equivoco como todo el mundo, pero cuando mienten de manera bellaca para hundir algo que es mi pasión, mi profesión, mi vida, que es la música desde hace 22 años, no me gusta"