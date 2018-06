Amaia Montero, ¿se presenta borracha a su concierto?

Amaia Montero, ex vocalista de la Oreja de Van Gogh presentó cuarto álbum como solista en su gira, llamada “Nacidos para creer”, sin embargo lo que parecía estar bien convirtió su concierto en burlas y agresiones verbales, además de fuertes decepciones; esto luego de haber cometido el error más grave pues al estar sobre el escenario muchos de los fans realizaron especulaciones sobre si estaba o no alcoholizada, pues la manera en la que se comportó y comenzó a cantar no fue la correcta para muchos que formaron parte de su audiencia.

La cantante española se presentó a su pueblo vecino Cantabria, España; para interpretar con su melódica voz canciones que la destaquen de manera peculiar. De acuerdo a la experiencia vivida esto se volvió un caos, pues así lo manifestaron muchos fans mediante las redes sociales.

A través de un video colgado en Twitter se logra ver y escuchar la manera en como Amaia Montero está oficiando su concierto; y sin duda alguna es bastante extraña la manera en como habla, tal parece que está ebria y así está frente a su público con un micrófono en las manos.

Sin embargo, Amaia Montero pensó rápido y al escucharse a ella misma, comenzó a echarle culpas a su gabinete de músicos; pues creía que ellos estaban tocando en otro tono, por lo que les dijo:

“¡Esto es un desastre, chicos! Están tocando en otro tono, ¿no?”

A demás se dirigió a su público para explicarles:

“No soy yo… Voy a aprovechar para presentar a mi súper banda, que son maravillosos pero debido a la agenda no hemos podido ensayar demasiado”.

En el concierto que dio el sábado día 9 Amaia Montero,que le pasaba?Estaba borracha o qué?Ni una sola nota bien puesta en lo que cantó y sus comentarios eran de tener un oedo monumental. Qué vergüenza!! — Inma (@Inma63586657) 10 de junio de 2018

Muchos de los usuarios lo tomaron a mal, algunos a burla otros a gracia y el resto no dejaba de hablar más que del bochornoso momento que Amaia Montero vivió en el escenario.