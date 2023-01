Amaia Montero reaparece en redes con "Flowers" de Miley Cyrus

La cantante española Amaia Montero preocupó enormemente a sus seguidores el otoño pasado, pues lucía desmejorada y muy cansada, inclusive se mencionó que había ingresado a una clínica de rehabilitación pues padecía de graves problemas de ansiedad.

Afortunadamente, meses después se confirmó que su estado de salud y anímico había mejorado y que se encontraba en un proceso de sanación, en el que no se encontraba sola, sino que se rodeaba de familia y amigos cercanos.

Inclusive, la familia de la cantante habló al respecto para detener chismes y rumores, recordando a prensa y fanáticos que lo más importante era el bienestar de la cantante. Ahora, Amaia ha reaparecido y en La Verdad Noticias te contamos los detalles.

¿Qué mensaje envió Amaia Montero con canción de Miley Cyrus?

La ex-integrante de La Oreja de Van Gogh se manifestó en redes sociales en los últimos días con una foto en sus historias de Instagram. Se trata de la foto que te dejamos arriba y la cual acompañó de fondo con la nueva canción de Miley Cyrus, "Flowers".

Dentro de la story, Amaia destacó la siguiente parte de la letra de la canción: “Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor".

¿Qué enfermedad padece Amaia Montero?

Amaia reconoció padecer ansiedad y depresión

Después de darse a conocer la noticia de que Amaia había sido internada en un centro de rehabilitación, los chismes no se hicieron esperar. Sin embargo, la propia Amaia ha sido muy clara al respecto.

De acuerdo con la cantante diversas situaciones en su vida la han llevado al agotamiento mental, a desencadenar episodios de ansiedad y depresión, por lo que optó por pedir ayuda para poder seguir adelante con su vida, un acto que es sin duda plausible.

