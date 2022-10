Amaia Montero ha preocupado a fans; la cantante ha pasado por altibajos

En La Verdad Noticias te dimos a conocer la alarmante publicación que compartió la cantante Amaia Montero en su perfil de Instagram, lo que preocupó a los fans de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh; aseguran que aquellas palabras denotan una posible enfermedad.

Y es que lo que preocupó a los fanáticos fue que comentó: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?". Se puede apreciar que fue lo que escribió ante las preguntas de los fans, quienes le cuestionaron lo que le está pasando.

Tras la imagen, la hermana de la cantante rompió el silencio, y confesó que la española de 46 años de edad no está pasando por su mejor momento. Cabe mencionar que la famosa ha pasado por altibajos y ha tenido que superar los comentarios negativos sobre su cuerpo.

Amaia Montero ha pasado por momentos difíciles

La muerte de su padre fue un momento duro para la cantante

La fotografía de la famosa que se viralizó en las redes sociales, muestra a la intérprete irreconocible, pues su rostro sin maquillaje con arrugas y despeinada han preocupado. Cabe mencionar que hace algunos años, la cantante pasó por un duro momento, la muerte de su padre.

El padre de la famosa falleció en el 2009, y en su momento ella comentó que debía seguir adelante y recuperar el optimismo, pues fue muy complicado para la cantante. Por otro lado, tras compartir aquella foto de su rostro, la famosa se ha mantenido ausente de las redes sociales.

Te puede interesar: Tras viralizarse fotografía, Amaia Montero desaparece sus amigos están preocupados

¿Cuándo abandonó Amaia Montero La Oreja de Van Gogh?

La cantante anunció su salida de la agrupación en el 2007

Fue en el año 2007 que la cantante Amaia Montero abandonó el grupo, la famosa comentó en su momento que todo lo vivido con ellos en los 11 años que estuvo en la agrupación, los llevará siempre en su corazón. Tras su salida de La Oreja de Van Gogh, se enfocó a su carrera como solista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram