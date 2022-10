Amaia Montero comparte preocupante foto en Instagram; fans temen lo peor

La foto de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha causado controversia en redes sociales.

Amaia Montero se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que compartiera una fotografía sin maquillaje en su perfil de Instagram, misma que encendió las alarmas entre sus fieles fanáticos, quienes temen que esté viviendo una crisis de depresión.

En la fotografía a blanco y negro podemos observar a la cantautora española posar frente a la cámara de su teléfono celular sin una gota de maquillaje y con el cabello despeinado como si estuviera despertando. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que compartió la misma imagen 2 veces y en ninguna de ellas realizó comentarios al respecto.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh compartió una selfie sin maquillaje y con un aspecto inusual.

Tal y como se esperaba, la fotografía no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales y pronto figuró entre las principales noticias de la farándula internacional. En un principio, los fans la felicitaron por mostrarse al natural pero un detalle provocó que más de uno se preocupara.

Fans están preocupados por Amaia Montero

Las publicaciones de la cantante en Instagram han preocupado a los fans.

A través de los comentarios, Amaia Montero compartió un mensaje que dice: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, el cual alarmó a sus seguidores, quienes también se percataron de que compartió en sus historias de Instagram una fotografía que la muestra llorando.

Pese a que algunos pensaron que se trataba de una promoción para su nuevo disco que lanzará muy pronto, el sitio BBC confirmó que se comunicó con sus familiares, quienes se negaron a hablar sobre esta situación, lo que desencadenó todo tipo de rumores.

¿Cuándo abandonó Amaia Montero La Oreja de Van Gogh?

Tras su salida de La Oreja de Van Gogh, la cantante española inició una exitosa carrera como solista.

Amaia Montero abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007 para enfocarse por completo en su carrera como solista. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la cantante española de 46 años de edad consintió a los fans al cantar ‘La Playa’ en un video para Instagram que compartió en septiembre del 2020.

