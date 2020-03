Amaia Montero ALERTA por su estado de salud ¡No pudo más!

La cantante Amaia Montero ha causado preocupación entre sus fans luego de que diera un triste anuncio en donde no se le va nada bien y hasta suspendió el encuentro que tenía previsto con sus seguidores en redes sociales.

Es por eso que mediante un video Amaia Montero explicó a sus fans lo que siente en estos momentos tan complicados, pues se le escucha decir: "Hola a tot@s... respecto al live que comente y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir".

Pero eso no ha sido todo, pues la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, aseguró: "os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos".

El mensaje rápidamente ha alarmado mucho a los seguidores de la famosa cantante Amaia Montero, por lo que mucho le han mandado mensajes de apoyo a su perfil de Twitter, esperando saber más sobre su estado de salud y tranquilizar a todo el mundo.

El aplaudido mensaje de Amaia Montero ante el Coronavirus

Hace unos días la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh no dudó en expresar su opinión en redes sociales sobre la pandemia que actualmente está azotando al mundo y muy al contrario a lo que muchos han hecho, la cantante decidió ser breve y con ese corto mensaje fue aplaudida por todos en la red social.

Hola a tot@s...respecto al live que comente y que me hacia tanta ilusión al igual que ha vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir,os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo ,mucha fuerza y todo mi amor a todos❤️ — Amaia Montero (@AmaiaMontero) March 25, 2020

TE PUEDE INTERESAR: Amaia Montero habla del ‘20 de enero’ y se vuelve tendencia en redes sociales, ¿Por qué?

Resulta que en su cuenta de Twitter, la cantante escribió “Muér3t3, COVID19”, con lo que ha superado los diez mil reacciones en Twitter y los comentarios aseguran que todos están de acuerdo con la artista, pero sus seguidores no solamente demostraron sentirse identificados con la artista, sino que además le hicieron una petición, que se uniera a todos aquellos cantantes que han incitado a quedarse en casa con un concierto en línea, mismo que no puedo realizar por su misterioso estado de salud.