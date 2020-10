Alyssa Milano aún siente los efectos del COVID-19 a meses de recuperarse

Alyssa Milano todavía siente el impacto del coronavirus.

En agosto, la actriz reveló en las redes sociales que había dado positivo por anticuerpos COVID-19. Y en el episodio del 9 de octubre de The Dr. Oz Show, la mujer de 47 años explicó que aún no se ha recuperado por completo de su enfermedad.

Un síntoma persistente importante que ha experimentado Alyssa Milano es la pérdida de cabello.

"Es difícil, especialmente cuando eres actor y gran parte de tu identidad está envuelta en esas cosas, como tener el cabello largo y sedoso y la piel limpia", le dijo la actriz de Charmed al Dr. Oz.

"Junto con eso también, tengo la niebla mental, que, de nuevo, como actriz, como alguien que tiene que memorizar diálogos y ser capaz de emocionarse, responder y estar alerta, es aterrador".

La experiencia de Alyssa Milano con COVID-19

La actriz, que ha protagonizado importantes proyectos como Charmed y Who's the Boss?, también recordó las primeras señales de que no se sentía lo mejor posible.

"Mis primeros síntomas fueron problemas de estómago y un dolor de cabeza como nunca antes había sentido en mi vida, y una fatiga abrumadora", reveló Alyssa Milano. "Eso duró unos tres días. Así que pensé, probablemente debería hacerme la prueba".

"La primera prueba resultó negativa", continuó. "Yo diría que dos días después de la primera prueba, se instaló en mis pulmones y ahí fue cuando me dio mucho miedo. Dije:" Este es el momento. ¿Voy al hospital, voy a la sala de emergencias o me quedo en casa?'".

Alyssa Milano ha sido abierta sobre su viaje de salud en las redes sociales al compartir fotos y videos de sus síntomas. También insta a sus seguidores a que sigan usando cubrebocas y practicando el distanciamiento social.

"También quiero que sepas que esta enfermedad no es un engaño", compartió Alyssa anteriormente en Instagram. "Pensé que me estaba muriendo. Sentí como si me estuviera muriendo. Estaré donando mi plasma con la esperanza de poder salvar una vida. Por favor, cuídense. Por favor, lávense las manos y use una máscara y distancia social. No quiero que nadie se sienta como yo”.

