Alumna de ‘La Academia’ podría ser expulsada del reality show

Dalia alumna del reality show ‘La Academia’ le faltó al respeto a la maestra Guille Gómez, debido a lo sucedido el director Héctor Martínez se enfureció con ella y por tal motivo le dijo que tiene una segunda sanción, durante la plática Martínez le mencionó que estas situaciones no las pasará en alto ni mucho menos dentro de la casa de ‘La Academia’.

Alumna de ‘La Academia’ podría ser expulsada del reality show

Tras el regaño que recibió por parte del director de ‘La Academia’, Dalia esta consiente que si tiene otra sanción quedará eliminada del concurso de canto.

La maestra dice que la alumna no tiene humildad y que no puede trabajar con ella teniendo esa actitud durante su clase. Tras lo sucedido Dalia le pidió una disculpa a la maestra, sin embargo ella no accedió en que continuará con la clase por lo que Dalia tuvo que retirarse.

Después de lo que Dalia hizo durante la clase de la maestra Guille Gómez, la alumna habló con la doctora Lizi Rodríguez, ella dice que este asunto es personal en contra de la académica y que siente mucho coraje que la maestra en sus clases siempre este gritando y que no era justo las cosas que mencionó sobre ella.

Luego de que en el anterior concierto del domingo pasado, hubo mucho drama durante la transmisión del programa, el cuarto concierto de ‘La Academia’ estuvo envuelto de regaños por parte del panel de jueces hacia los alumnos que se han distraído y no se han enfocado en aprovechar las clases impartidas por los maestros.

La alumna eliminada en el cuarto concierto fue Dani quien agradeció el apoyo de todo el público y promete que se seguirá preparando para ser una cantante.

Han transcurrido cuatro conciertos de ‘La Academia’, donde los jueces se han vuelto exigentes con los alumnos para que demuestren las razones del porque están en el programa.

Aunque en el anterior concierto se notó la ausencia de Cynthia Rodríguez, quien se encuentra de viaje a lado de su novio el cantante Carlos Rivera.