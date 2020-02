¡Alucinante! Thalía con las PIERNAS ABIERTAS mostró todo su encanto

La mexicana Thalía es una de las cantantes mexicanas más populares que hay no solo debido a su gran talento vocal, sino a su carisma, algarabía, y sobre todo a su gran belleza y sensualidad que derrocha en todo momento en las redes sociales.

A sus casi 50 años Thalía se sigue manteniendo como una de las mujeres más bellas que hay en el mundo del espectáculo y esto lo demuestra a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde posee una enorme galería de imágenes con la que roba los suspiros de sus seguidores.

Recientemente Thalía ha demostrado que para las más ardientes poses no hay edad, sino decisión, por ello, ha publicado un video en donde aparece con las piernas abiertas con un radiante vestido plateado, en el que muestra sus exquisitas piernas y las elegantes botas negras que porta.

Muchos de los internautas se han fijado en las botas negras largas, el sombrero y un vestido con el que dejó ver toda su pierna, pues la esposa de Tommy Mottola se puso frente al espejo para enseñar su escultural cuerpo además de acompañado de una canción de reggaetón: “Ella es callaita”.

Sin duda alguna Thalía sigue robando los suspiros, que en algunas ocasiones se olvida que es una señora y esposa de Tommy Mottola, ya que constantemente ha interpretado muchos poses en donde muestra su cuerpo con mucho menos ropa.

Hay que destacar que no hace mucho Thalía afirmó: “Me gustaría volver a la actuación en algún momento”, así lo expresó Thalía durante una entrevista para ¡Hola! TV; aunque por el momento no tiene ningún plan inmediato para retomar su carrera como actriz, no descartó la posibilidad de que esto suceda y que sin duda alguna triunfe como acostumbra a hacer en el mundo de la música.

