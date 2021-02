¡Alto todo! Mira a Vegeta de Dragon Ball Super enfrentarse a Eren Jaeger (VIDEO)

La franquicia Dragon Ball Super ha enfrentado a Goku y Vegeta contra algunos de los enemigos más poderosos en todo un multiverso de ellos, e incluso han luchado contra algunos gigantes en su tiempo. Este es un caso muy diferente para Eren Jaeger en la franquicia Shingeki no Kyojin, quien se ha visto obligado a entrar en un conflicto del que no quería participar.

Pero a través de su tenacidad y algo de suerte, Eren ha encontrado las herramientas para luchar contra un mundo entero que ahora apunta hacia él. Pero, ¿cómo sería cuando las dos franquicias chocaran entre sí? ¿Cómo terminaría encajando el mundo de Akira Toriyama y Attack on Titan de Hajime Isayama?

La Verdad Noticias te comparte una animación viral del artista Tom Barkel (quien ha trabajado como animador para series como Rise of the TMNT) y ahora ha imaginado una versión de Vegeta vs Eren. Resulta que su pelea sería súper ordenada y con una calidad tan fluida que se puede apreciar cada movimiento:

Vegeta vs Eren Jaeger

Si las dos franquicias chocaran entre sí, es difícil imaginar que cualquier personaje de Attack on Titan podría coincidir con Vegeta de Dragon Ball. Incluso si fuera el Vegeta del arco Saiyan de la serie de anime, aún sería mucho más fuerte que Eren o cualquiera de los otros Nueve Titanes con los que podría enfrentarse.

Eren daría una buena pelea solo por pura tenacidad, pero los ataques de ki de Vegeta y la capacidad de volar rápidamente abrumarían el tipo de lucha militar más arraigada en Paradis. Por otra parte, si Eren tomara a Vegeta por sorpresa, existe la posibilidad de que pueda hacer algo de daño. El usuario de Youtube Anime Army le agregó efectos de sonido:

Después de todo, Vegeta tiende a dar a sus oponentes espacio para experimentar y este fue el error que cometió contra Goku. Recuerda que el anime de Dragon Ball Super está en pausa indefinida y la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin está en emisión todos los domingos en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!