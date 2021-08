Altar de Sammy Pérez, así es cómo se ve

El sobrino del actor conmovió las redes al mostrar las cenizas y altar de Sammy Pérez donde reposan ahora las cenizas del cómico, quien murió el pasado 30 de julio por complicaciones de COVID-19.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del comediante, Daniel Pérez, compartió una fotografía con un mensaje de despedida para su tío, para quien preparó un espacio con flores y fotos alrededor de su urna.

Y es que en medio del dolor, también está la polémica sobre su novia, de hecho luego de la muerte de Sammy Perez, Zuleika Garza reapareció solo para atacar a Eugenio Derbez.

Altar de Sammy Pérez

Con hermosas palabras su sobrino Daniel se despidió de su tío creando un emotivo altar de Sammy Pérez.

“Quiero dedicarle a mi tío Sammy Pérez unas palabras desde mi corazón… Quiero decirle que él siempre vivirá en mi corazón, yo nunca me voy a olvidar de él, de cuando llegaba a casa y se iluminaba todo al escuchar su voz, de sus bromas, de sus consejos, de todo el cariño que siempre tuvo conmigo, nunca fue cariño de un tío si no de un padre”, dijo Daniel.

Mientras tanto el rumor sobre que la novia de Sammy Pérez desapareció con el dinero del comediante sigue encendido.

Pero en el texto que Daniel dejó en la cuenta de Sammy habló de lo agradecido que se siente por haber podido disfrutar de la compañía de su tío, pero sobre todo, de toda su familia unida.

“En casa nunca hubieron lujos, cosas caras, ropa de marca nada de eso, siempre fuimos felices mientras toda la familia estuviera junta, y eso es la felicidad el disfrutar de sentarse a comer con la familia, el abrazo, el beso al despedirse pues nunca sabemos cuando será la última vez”, agregó.

Restos de Sammy Pérez fueron complicados recuperarlos

Daniel Perez, quien mostró el altar de Sammy Pérez en su Instagram, donde descansan las cenizas del actor y comediante, habló sobre las complicaciones que se presentaron para recuperar los restos ya que para recuperar su cuerpo, faltaba una firma de Zuleika Garza.

“Dios ya no me permitió cumplir con la promesa de ir por ti y llevarte a tus rehabilitaciones pulmonares, pero Dios me permitió ir por ti hasta donde estabas, contra viento y marea pues habían muchas trabas pero pude recuperar tu cuerpo y gracias a Dios tu cuerpo ya descansa tranquilo y tu alma en el cielo”, comentó.

Al finalizar la nota que dejó junto al altar de Sammy Pérez, escribió: “Mi alma está en paz pues cumplí con todo lo que te prometí y sé que hasta el último momento luché junto contigo afuera por tu salud, por hacer todo lo posible porque estuvieras bien y hasta el último día yo mantuve mi fe firme en que todo saldría bien, te amo con todo mi corazón, te llevas contigo un pedacito de mi corazón, descansa en paz”.

