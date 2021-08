Altair Jarabo se casó con Frédéric García en París “Nos dijimos: OUI”

La actriz Altair Jarabo ha sorprendido al mundo del espectáculo, pues la joven anunció que finalmente se casó en París con el francés Frédéric García, un empresario casi 20 años mayor que ella. Fue a través de sus redes sociales que la famosa anunció que está felizmente casada y más enamorada que nunca.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París @fglecercle y yo nos dijimos: OUI” indicó la actriz en una publicación de Instagram que acompañó con una fotografía de ella y su nuevo esposo mientras se encontraban en el Ayuntamiento del tercer distrito de París.

En días anteriores se reveló como sería la boda de ensueño de Altair con Frédéric García y recientemente la actriz confesó para el medio TVyNovelas que se sentía emocionada, pero al mismo tiempo con nervios y muy agradecida con las personas que la han apoyado y están felices porque ella encontró el amor.

La famosa se casó por el civil en París

Con esta publicación la famosa anunció su boda

Así mismo la actriz reveló que había planeado una boda civil pequeña, pero también una gran fiesta, en la cual usaría un vestido “clásico, con un toque inolvidable. No es cursi, no es romántico, no es de princesa ni de nada, es relativamente simple”.

La famosa reveló que no tenía planeado irse de vacaciones para su luna de miel, pues aseguró que ella ya se encontraba en una. "Entre que estoy de vacaciones y llevamos en Francia un par de semanas, hemos tenido oportunidad de viajar. No hay un viaje planeado en específico. Después de la boda nos pondremos productivos de nuevo".

Fue así como luego de que Televisa le quitara su contrato de exclusividad a Altair en febrero pasado, la famosa se fue a Francia con su prometido, disfrutó planeando su boda y finalmente se casó.

¿Quién es el novio de Altair Jarabo?

El esposo de la actriz es un empresario francés

El novio, ahora esposo de la actriz Altair Jarabo es el empresario francés Frédéric García, quien con 53 años de edad es casi 20 años mayor que la famosa de 35 años de edad. García es presidente del consejo ejecutivo de Empresas Globales y director general de Airbus Group México. Nació el 15 de septiembre de 1967 en Toulouse, Francia.

