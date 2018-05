Altair Jarabo enciende las redes con ¡diminuto bikini!

Altair Jarabo es una de las actrices más bellas y reservadas en cuanto a su vida personal, pero de vez en cuando presume sus vacaciones a través de su cuenta de Instagram, y en esta caso no fue la excepción, la actriz Altair Jarabo encendió las redes sociales con este ¡diminuto bikini!

La combinación con la brisa del mar y la playas son perfectas, sobre todo cuando ella luce sus magnífica e invidiable figura. Aquí una colección de la hermosa Altair Jarabo, quien posee unas piernas perfectas, pero lo mejor de todo es sin duda, su bella sonrisa.

Altair Jarabo

Altair Jarabo

Altair Jarabo

Altair Jarabo

Altair Jarabo habla por primera vez del protagónico que perdió

A pesar de que ya han pasado varios meses, Altair Jarabo recuerda como si fuera ayer las muestras de cariño y apoyo que recibió del público cuando se dio a conocer el verano pasado la noticia de que se había quedado sin el protagónico de La bella y las bestias, la nueva serie de los creadores de La piloto que finalmente terminó encabezando Esmeralda Pimentel.

“Debo decir que vi una encuesta que realizaron ustedes y calentó mi corazoncito y lo agradecí del fondo de mi alma, tanto a People en Español que tuvo comentarios muy bonitos hacia mí como a todo el público, a todos sus lectores. La verdad es que aprecié la calidez en ese momento, aprecié las porras y aprecié los reclamos”, reconoce la actriz mexicana pasada la tempestad.

Altair Jarabo habló con una revista reconocida

Tras guardar silencio durante todos estos meses, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Abismo de pasión y Mentir para vivir habla por primera vez de lo sucedido en exclusiva a People en Español.

“A veces las cosas no suceden tal cual nos gustaría. Ese fue un caso. Una relación que no se llegó a terminar como nos hubiera encantado”, se sincera Altair. “Pero ni modo la carrera sigue, la vida sigue y hay que ir construyendo cada día más, cada vez mejor y con la ayuda de las porras seguramente se dará [el protagónico]”, agrega la intérprete de 31 años, quien hoy no puede estar más feliz de interpretar a una abogada de nombre Victoria Escalante en Por amar sin ley, la actual producción estelar de Univision.

Altair Jarabo