Altair Jarabo dice no estar lista para ser mamá y tampoco lo tiene en planes

Hace unos meses la mexicana se casó en Francia en un precioso castillo, pero al ser cuestionada sobre la maternidad, Altair Jarabo dice no estar lista para ser mamá pero que se encuentra felizmente casada con francés Frédéric García.

Fue durante una entrevista del programa ‘Hoy’ que Altair dijo que no solo no está lista para ser madre sino que tampoco lo tiene contemplado en sus planes, aclarando que al menos por ahora.

“¿Has pensado en tener hijos y agrandar la familia?”, inmediatamente Altair Jarabo dice no estar lista para ser mamá “Eso tiene que esperar, aún no, no veo la llegada de un bebé, para nada”. Recordemos que hace poco Altair sufrió un accidente que la llevó al quirófano.

Altair Jarabo dice no estar lista para ser mamá

La mexicana dijo sentirse plena con su esposo y sin bebés.

Ante la continuidad de la entrevista, pese a que Altair Jarabo dice no estar lista para ser mamá, también dejó claro que no se niega la posibilidad de llegar a serlo algún día, por ahora se encuentra plena con su matrimonio y sin bebés: “Mira, nunca lo he negado, pero en este preciso momento no”, recalcó.

Y es que no siente el llamado maternal de parte de la naturaleza, por lo que prefiere no forzar las cosas.

“La verdad, no siento el llamado de la naturaleza de la maternidad ahora”, reiteró la querida actriz.

Boda de Altair Jarabo

La actriz está casada con un hombre 35 años mayor que ella.

La boda de la actriz y el empresario fue de ensueño, se llevó a cabo en un castillo a las afueras de París; sin embargo, las críticas no se hicieron esperar respecto a la edad del francés, pues es un hombre 35 años mayor que ella.

En su momento, presentamos en La Verdad Noticias cómo fue la boda de Jarabo con su novio francés y diplomático, pero ahora se aclara que Altair Jarabo dice no estar lista para ser mamá.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!