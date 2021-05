Altair Jarabo de Televisa se comprometió con un apuesto empresario

Altair Jarabo de Televisa anunció su compromiso con el empresario y excónsul honorario de Francia en México, Frédéric García, esto después de que mantuviera la identidad de su pareja en secreto durante seis meses de noviazgo.

Es por eso que ahora a través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de múltiples antagónicos comunicó la noticia con mucha emoción: Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frédéric García y yo estamos comprometidos!, ¡me caso con este hombre maravilloso!

“Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él”

Eso fue lo que prosiguió expresando la bella actriz mexicana, además de que complementó: Lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días:

“Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”.

¿Quién es el futuro esposo de Altair Jarabo de Televisa?

Altair Jarabo se compromete

Se trata de Frédéric García, nacido en Toulouse, Francia, que en el 2017, ocupó el puesto 306 de los 300 líderes mexicanos internacional, según el ranking hecho por la revista Líderes Mexicanos.

Durante tres años, García fue el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y también fue director general de Airbus Group México, hasta el 2019.

El empresario de 54 años de edad, ejerció como director de mercadotecnia de Aeropuertos del Suereste (ASUR) en 1999 y como director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA) en el 2000.

Otros cargos de este apuesto empresario

El novio de Altair Jarabo

Se resalta también que el ingeniero con especialidad en administración de sistemas industriales por la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) , fungió como cónsul honorario de Francia en Cancún, México, durante el año 2003.

Cabe destacar que el apuesto galán de la villana de telenovelas Altair Jarabo de Televisa, actualmente es director de TransparentBusiness en México, una plataforma de gestión de trabajo remoto que permite a las empresas tener una mayor productividad.

