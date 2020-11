Alma Saint Martín se encuentra grave en el hospital por leucemia severa

El periodista Alejandro Cacho dio a conocer que su pareja la también periodista Alma Saint Martín padece leucemia, por lo que se encuentra hospitalizada al poniente de la ciudad de México, además de necesitar donadores de plaquetas.

Según el periodista y conductor de radio y televisión reveló que estarán pasando por una larga y difícil batalla, por lo que pidió oraciones a su público, además de pedir ayuda para difundir la información y poder conseguir los donadores necesarios tanto de sangre como de plaquetas.

A través de su cuenta oficial de twitter, el conductor aseguró que esta es una de las pruebas más difíciles para su compañera de vida, por lo que a nombre de su familia confirmó que se trata de una Leucemia Aguda.

#URGEN donadores de plaquetas y sangre cualquier tipo para @Almasaintmartin. Requisitos: 4 horas de ayuno, no alcohol en 72 horas, pesar +50 kilos y -65 años. No estar tomando medicamentos ni haberse vacunado contra influenza. Hospital Ángeles Lomas. Informes 5543626200 pic.twitter.com/nEgjBzwGTa — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) November 24, 2020

"Está atravesando la prueba más difícil de su vida, hoy tuvimos la triste confirmación que la atacó una leucemia aguda que la tiene muy grave en el hospital".

Urgen donadores para Alma Saint Martín

Los requisitos para poder realizar la donación de sangre y plaquetas de cualquier tipo, es acudir al hospital de los Angeles Lomas, No estar tomando medicamentos, no haberse vacunado contra la influenza, tener al menos 4 horas de ayuno, no tener alcohol en la sangre por 72 horas, y pesar más de 50 kilos, además de tener menos de 65 y más de 18 años.

"Esta será una larga y difícil batalla, confiamos en Dios y en los médicos para que Alma recupere su salud”

Esta periodista, conductora y actriz se ha encargado de conducir programas como Noticias de la Mañana, y el noticiero del Heraldo de México, siendo una de las figuras más importantes de las noticias a nivel nacional.

Te recomendamos: Joven con leucemia pide ayuda para conseguir donadores de plaquetas

¿Conocías la labor de esta periodista? Dinos tu opinión sobre este y otros temas en La Verdad Noticias, y no dudes en seguirnos para estar enterados sobre Alma Saint Martín.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.