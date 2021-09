Alma Cero se sinceró sobre el escándalo de Edwin y Kimberly, ¿es karma?

La ex de Edwin Luna, Alma Cero dio a conocer lo que opina sobre lo que ocurrió con la esposa del cantante, Kimberly Flores, en ‘La Casa de los Famosos’, ¡impactante!

En La Verdad Noticias te recordamos que Kim salió del ‘reality’ de Telemundo luego de que el líder de la Trakalosa de Monterrey acudió por ella, esto luego de que se le viera a Flores muy cariñosa con Roberto Romano.

Anteriormente te contamos por qué Alma se quedó sin novio; sin embargo, ahora te diremos qué dijo sobre el escándalo que vive su ex pareja, ¿estará feliz por el karma?

Alma Cero opinió sobre Edwin y Kim

Kim, Edwin y Alma. Foto: www.telemundo.com

A la actriz y comediante se le cuestionó sobre si pensaba que lo que le ocurrió a su ex novio es karma, y ante ello comentó:

“Mira amor, hay una cosa que se llama ‘ley de correspondencia’, las leyes del universo son muy claras…”

Y explicó:

“...entonces según tú estás vibrando y obrando en el mundo, es lo que vas a recibir.”

Eso sí, la actriz dejó claro que ella quiere evitar juzgarlos, pues, aceptó que ella también ha estado cometiendo errores, estas fueron sus palabras:

“Entonces yo he tratado - porque también he tenido errores en la vida- de llevarme una mejor ley de correspondencia.”

También, comentó que ella no conoce a Kimberly Flores y que no es alguien que esté en su presente, además comentó que desde hace tiempo ella tomó la decisión de no juzgar a nadie ni de tener opinión sobre nada.

¿Qué dijo Alma sobre la infidelidad?

Alma. Foto: laopinion.com

Cero, también fue cuestionada sobre si sería o no capaz de perdonar una infidelidad, ante esto ella comentó que cree que el perdón sólo corresponde a Dios, ya que, comentó que todos viven procesos y que todos están en busca de ser felices y que solo con la prueba y el error se va aprendiendo, de ahí que, sentenció:

“No se aprende haciendo todas las cosas bien, se aprende durante las caídas y errores.”

Con información de tvnotas.com.mx