Alma Cero quiere volver a ser mamá y tiene un plan de emergencia

Alma Cero ya tiene un hijo, fruto de su primera relación con un bailarín, sin embargo, le ha picado la espinita de la maternidad, ahora que todo va tan bien con su actual pareja, Mel, un hombre turco con el que lleva varios meses de relación.

La actriz de María de Todos los Ángeles, reveló recientemente según el portal El Gráfico, que tendría deseos de ser madre nuevamente, no ahora, sino en el futuro, pues no les urge.

Sin embargo, la también actriz de Chicago: El Musical dijo que tiene un plan de emergencia, pues desde hace varios años tiene congelados sus óvulos, pues tiene miedo que el reloj biológico le gane y ya no le permita ser madre por segunda ocasión.

Aunque su hijo ya es todo un hombre de 22 años, no descarta la posibilidad de empezar desde cero, y tener un bebé en brazos, pero aseguró que sólo Dios sabrá lo que depara el futuro, pues aunque sus óvulos estén congelados, eso no es garantía de una maternidad segura.

“Mira, solo Dios decide, porque tú puedes tener los óvulos bien guardaditos. Lo que sea, y aun así si no pega, es porque no te corresponde. Sería muy lindo, sería muy padre, no nos urge tener hijos a ninguno de los dos”