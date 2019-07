Alma Cero presume a su nuevo NOVIO ¡Por fin!

La famosa actriz Alma Cero luego de haber sido traicionada por Edwin Luna, decidió dejar atrás su pasado e iniciar un nuevo romance con un misterioso galán, quien ha causado alboroto en las redes sociales y es que la identidad de aquel hombre aún se desconoce.

La artista siempre es admirada por sus fans por su inigualable belleza y por las participaciones que ha realizado en diversos proyectos en la pantalla chica como fue en "Sabadazo" y en la serie "María de todos los ángeles", estos programas fueron transmitidos en Televisa.

La vida sentimental de la famosa ha sido muy discreta, pues en diversas ocasiones ha sido cuestionada por la prensa sobre si tiene un romance, pero, los intentos por descubrirlo han fracasado, sin embargo, una fotografía que se ha filtrado en redes sociales confirmado que la actriz ya tiene nuevo galán, en aquella fotografía los dos lucen muy enamorados y felices.

Mira la romántica fotografía de Alma Cero junto a un misterioso galán

Durante una entrevista para el programa "Ventaneando", Alma Cero dijo estar muy feliz y enamorada de su nuevo novio, pues como recordamos anteriormente se divorció de Edwin Luna y hace unos meses terminó su noviazgo con Carlos Espejel.

La actriz comentó en la entrevista que su nueva conquista no forma parte del medio y decidió no revelar la identidad de su novio, la famosa quiere respetar su noviazgo y no quiso dar a conocer el nombre de su galán.

Te puede interesar: ¡Por fin! Alma Cero acalla rumores de romance con Fernando Carrillo

Cabe mencionar que la actriz hace algún tiempo fue relacionada con el actor Fernando Carrillo, la famosa decidió romper el silencio a través de una entrevista que dio en el programa "De primera mano".

Dale click a la estrella de Google News y síguenos