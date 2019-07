Alma Cero festejó durante la boda de Edwin Luna

La boda de Edwin Luna y Kimberly Flores ha estado llena de romance, amor, y mucha polémica, pues incluso fue transmitida a todo el país a través de tv azteca. Sin embargo, hay que recordar que no todo ha sido perfecto en dicha relación, y Alma Cero lo sabe perfectamente.

Alma Cero es la ex esposa del cantante Edwin Luna, pero, aunque han pintado la relación con Kimberly Flores como algo mágico, hay que recordar que Kimberly fue la causante del divorcio de Luna y Cero, pues Luna le puso el cuerno a Alma Cero con quien ahora es su esposa.

Sin embargo, aunque sería de esperarse que toda la celebración de la boda del cantante, sea un momento incómodo para Alma Cero, la actriz en realidad se la pasó de fiesta y celebrando, aunque no sabemos que celebró exactamente.

Algunos rumores dicen que Alma Cero adelantó su fiesta de cumpleaños, pues la actriz cumplirá 44 años el próximo 8 de agosto, otros rumores creen que en realidad fue una fiesta “distracción” que organizaron los amigos de la actriz, para que no estuviera pensando en la boda de su ex pareja.

Sin embargo, la versión oficial de la celebración de Alma Cero, fue por el cumpleaños de su amigo Héctor Rocco, o al menos eso es lo que dio a conocer la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Vale la pena recordar que Alma Cero confesó hace unos días que no opinaría con respecto a la boda de su ex pareja, pues era algo que ya no le causaba mayor importancia.

"De eso no voy a hablar, eso es parte que ya no tiene nada que ver conmigo y que tengo que respetar", dijo Alma a los medios de comunicación.

Lo que sí es una realidad, es que Alma Cero se la pasó bomba con sus amigos el sábado por la noche, en un antro de la ciudad de México, Mientras Edwin Luna lloraba en el altar por su emoción por contraer matrimonio.