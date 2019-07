Alma Cero es confundida con Roxy Brown tras recibir un balazo en la cara

Alma Cero preocupó gravemente a todos sus fans, luego de compartir un video en el que se ve a una mujer con heridas y golpes en rostro y cuello, pues muchos pensaron que se trataba de ella.

Por el texto descrito en el video, sus seguidores inclusive pensaron que la actriz había sido atacada por alguna mujer que estuvo relacionada sentimentalmente con Edwin Luna, vocalista de la banda ‘La Trakalosa’ y quien es ex pareja de Alma.

Sin embargo, después de causar tal alboroto en las redes sociales, Alma Cero aclaró que no se trataba de ella, sino de la hermana de alguien a quien quiere y respeta mucho.

Fue así como la actriz mostró su apoyo a Roxy Brown, ex participante de ‘La Voz México’ y la verdadera mujer que aparece en el video posteado en las cuentas de Alma Cero:

"No hay una sola razón que justifique la violencia de ningún tipo, de por si las mujeres la tenemos difícil en este mundo de hombres. ACLARO NO SOY YO, es la hermana de alguien que adoro y respeto, pero no porque no sea yo, deja de indignarme ¿Por qué no podemos ser un poco más camaradas entre nosotras?. No #mujercontramujer si #sororidad", fue el texto con el que compartió el video.

LA HISTORIA DE EL ATAQUE HACIA ROXY BROWN

Bajo el hashtag #mujercontramujer, Roxy Brown invitó a sus seguidores y la comunidad en general a unirse a este movimiento, para contar sus historias de agresión física entre mujeres y alzar la voz ante esta clase de violencia.

Roxana Cortés, mejor conocida como Roxy Brown y quien se diera a conocer por ser participante de ‘La Voz México’ de Televisa, lamentablemente fue agredida por dos mujeres.

La cantante denunció en Instagram que desde el 2017 sufrió el primer acto de violencia:

“A principios del 2017 cuando aún no sabíamos que eran dos mujeres, conocidas por nosotros y conocidas entre sí , en voz de mi mamá. Cómo se los comenté iremos destapando el caso poco a poco”.

Asimismo, Roxy Brown compartió en su cuenta de Instagram las lesiones que recibió por parte de sus agresoras, entre ellos una cortada en el cuello, 6 balinazos, un ladrillazo y disparos en la cara por intento de homicidio con un arma de fuego.

De momento Roxy Brown no dio más detalles, ni nombres debido al proceso legal que está llevando.

