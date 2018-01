¡Alma Cero desesperada! jura que no causó el divorcio de Carlos Espejel

Alma Cero está desesperada e insiste en ser una persona a quien educaron para decir la verdad, y asegura que ella no tuvo nada que ver con el divorcio de Carlos Espejel y Paty Azuara.

Alma Cero y Carlos Espejel

Durante el estreno de temporada de Microteatro, la comediante fue interrogada nuevamente sobre el escándalo y no confirmó su romance con Carlos, pero ya te presentamos fotos donde se muestran inseparables y cariñosos.

Alma y Carlos ya se han dejado ver juntos



-¿Tú como te sientes porque para la esposa sigues siendo la causante de este divorcio. Tú como mujer cómo te sientes, cómo estás?

“Yo diría que por qué no observas lo que tú haces. Es muy fácil siempre echarle la culpa a los demás, es lo más fácil; yo me podría poner en una posición igual y sin embargo creo que no, creo que cada experiencia de vida es precisamente lo que estás atrayendo a ella y lo que necesitas vivir y no le puedes dar la responsabilidad de tu vida y de tus actos a nadie".

Alma Cero ya no quiere que la llamen robamaridos

-Has tenido mucha diplomacia en esto…

"Creo que soy una persona congruente o trato de ser congruente conmigo misma. Jamás me gusta juzgar a los demás ni tampoco ofenderlos. Creo que en el momento que te quedas sin argumentos te da coraje y entonces ofendes. Creo que todo es, todos somos como humanos, todos cometemos errores, todos pasamos por experiencias, entonces más que diplomacia, creo que soy una persona, y así lo veo, yo no podría juzgar tampoco".

-¿Qué mensaje le puedes dar a esa señora que sigue insultándote?

"Está bien, yo creo que está enojada y que pues que primero se observe. Yo creo que todos somos responsables de lo que nos pasa. Ese sería mi mensaje y pues que sea muy feliz”.

"NO ME DUELE QUE ME DIGAN ROBAMARIDOS PORQUE ES UNA OFENSA SIN ARGUMENTOS"

-Niegas completamente que haya una relación con Carlos y que hayas sido la causante de todo esto..

"Yo ya le di carpetazo".

-Te duelen esos adjetivos de robamaridos..

No, no, no, no me duelen porque es una ofensa sin argumentos vaya. Sería como que yo llegara y ofendiera a alguien más por eso. La verdad es que nadie es de nadie, creo que todos somos humanos y todos somos responsables de lo que nos pasa”.

Información: Tvnotas