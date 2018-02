Alma Cero abortó el bebé de Edwin Luna

Mientras que el cantante Edwin Luna goza de la vida junto a Kimberly Flores en la dulce espera de su primer bebé juntos, la actriz Alma Cero vuelve a dar de qué hablar y con lagrimas cuenta la triste y trágica historia que vivió a lado de su ex.

Y es que mientras el vocalista de La Trakalosa disfruta de una vida plena de felicidad, en una entrevista Alma Cero confesó que su relación con Edwin no fue tan placentera como los medios de comunicación en su momento lo afirmaron.

En entrevista con Flor Rubio en Fórmula Espectacular, Alma Cero contó que estuvo embarazada de Edwin.

Alma Cero y Edwin Luna

Para la entrevista la actriz dijo lo siguiente:

Yo me embaracé y perdimos el bebé en 2015, Dios sabe porqué hace las cosas porque no me veo hoy por hoy siendo madre soltera otra vez, ya me la eché una vez, fue muy duro”

Todo esto lo contó para detallar su opinión ante la pregunta de si le molestaba la felicidad de Edwin… “No puedo enojarme jamás por una criatura que viene en camino”.

“A mí me queda claro que Edwin me amó y mucho, hasta donde era posible e hizo todo lo posible para que yo fuera feliz, yo no vi esto como traición, nadie es superhéroe, yo no había hablado de este tema pero son cosas que te hacen ser más fuerte, mi peor miedo era tener un aborto y la vida me hizo pasar por eso, es la cosa más dura que pude haber pasado, y sin embargo, aquí estoy, más fuerte y más viva”.

Alma Cero se sincera sobre su ruptura con Edwin Luna

A través de sus respectivas redes sociales, tanto Alma Cero como Edwin Luna, profesaban el amor que se tenían con románticos mensajes.

De manera sorpresiva anunciaron que se habían casado.

Y de la misma manera (de sorpresa) se dio a conocer su separación, a los pocos meses de su unión nupcial. La actriz Alma Cero se había mantenido en silencio ante la ruptura de su relación del cantante de Regional Mexicano, Edwin Luna.