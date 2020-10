Ally Brooke, ex miembro de Fifth Harmony asegura que es VIRGEN a sus 27 años/Foto: Gossipvzla

En una entrevista en el podcast "Hollywood Raw", la cantante, que habla de su virginidad en sus próximas memorias "Dream Big, Have Faith, and Achieve More Than You Can Imagine", habló con franqueza sobre ser virgen a los 27 y dijo que "nunca sintió ninguna presión" en su vida amorosa.

"Simplemente sé tú mismo. Comparto eso y ellos lo respetan o no", explicó Brooke.

Ella explicó: "Todo el mundo lo ha respetado, lo cual es increíble. Mucha gente respeta las cosas que a veces te pone nervioso compartir. Lo que he aprendido, solo diles con anticipación o habla por ti mismo. La mayoría de las veces la gente respetará eso”.

"He tenido esos momentos en los que la gente se burlaba de mí, o me preguntaba y decía, 'Sí, claro'", continuó.

"Solo tengo que mantener eso en mi corazón y saber mi verdad y dejar que sea así. Es increíble sentir ese respeto. Nunca he sentido ninguna presión y esa es la gran parte", declaró Ally en la entrevista.

¿Por qué reveló este detalle personal Ally Brooke?

La ex miembro de Fifth Harmony también habló sobre su decisión de compartir una parte tan personal de su vida con sus fans.

"Puse eso en mi libro y me abrí al respecto. Fui valiente al compartir que [me estoy reservando para el matrimonio]", explicó Brooke.

"Eso es algo que aprecio en mi corazón. Y lo mantengo quieto hasta el día de hoy. Estaba muy feliz de poder compartir eso con mis fanáticos y lectores y mostrarles la elección que hice. Y que la reciban como quieran recibirlo", confesó la cantante.

"Dejar que mi verdadero corazón brille es el objetivo de este libro", añadió.

Si bien Brooke habla sobre varios temas en su libro, incluido un regalo inapropiado que dijo haber recibido de un ejecutivo musical, la alumna de "Dancing with the Stars" dijo que no abordará la salida de Camila Cabello de Fifth Harmony.

"Con mi libro, no me meto en eso. Quería enfocarme en lo positivo, por eso no dije mucho", dijo Brooke.

"Obviamente, fue una transición difícil de diferentes maneras, pero al mismo tiempo, fue emocionante comenzar de nuevo como las cuatro. Pudimos escribir y tener un nuevo equipo de A&R, y hacer algunas cosas increíbles".

En 2016, Cabello, de 23 años, dejó el grupo de chicas. Dos años más tarde, los miembros restantes, Brooke, Dinah Jane, Normani Kordei y Lauren Jauregui, anunciaron que la banda se tomaría una pausa indefinida.

El grupo Fifth Harmony lanzó a la fama a Ally, Camila, Normani, y el resto de las integrantes. Sin embargo, ahora cada una está desarrollando sus carreras en solitario pero los fans esperan que en algún momento se reúnan de nuevo/Foto: Pinterest

Hablando de sus ex miembros de la banda, quienes están siguiendo carreras en solitario, Brooke dijo: "Honestamente, los últimos años han sido una locura. No podemos hablar tanto. Creo que todas están haciendo sus propias cosas y están muy ocupadas. La vida nos ha llevado a todos en diferentes direcciones de alguna manera. Es increíble ver a todos brillar y prosperar". ¿Crees que algún día Fifth Harmony regresará a los escenarios?