¿Allisson Lozz vuelve a las telenovelas? Revela que recibe jugosas propuestas

Allisson Lozz se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al confesar que ha recibido varias propuestas para regresar al mundo de la telenovelas, mismas que ella ha rechazado sin dudar debido a que no le interesa volver a formar parte de alguna televisora.

Durante una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, la ex estrella de Televisa respondió a la pregunta de una fanática, quien le cuestionó si ella aceptaría volvería a trabajar en un foro de televisión sí los productores le ofrecieran un sueldo equivalente a cuatro veces lo que gana mensualmente en la actualidad.

Allison Lozz prefiere pasar tiempo con sus hijas

La actriz prefiere convivir con sus hijas que regresar al mundo de las telenovelas.

Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz que dio vida a Bianca Delight en Rebelde respondió que ha recibido grandes propuestas pero ella sigue en firme en su decisión de no volver: "Me ofrecieron y más que eso pero no, nunca jamás de los jamases, ni por el dinero más grande del mundo sacrificaría mi tiempo, mi salud, el tiempo que le doy a mi Dios".

Asimismo, la ex actriz Allison Lozz aseguró que prefiere estar junto a sus hijas que regresar a la actuación: "Ningún dinero podría comprar el hecho de que yo pueda educar a mis hijas, de que las pueda criar, de que estén conmigo. Tal vez no gano lo que me han ofrecido allá ahora, actualmente, pero es un trabajo que me da libertad de tiempo, entonces no".

Finalmente, la también esposa de Eliu Gutiérrez bromeó al decir que no necesita regresar a la actuación, pues todos los días hace uso de ella: "No, para nada extraño la actuación, las mujeres de por sí somos teatreras, entonces mejor lo desarrollo en mi día a día".

¿Dónde quedó la actriz Allisson Lozz?

Allisson Lozz se alejó del mundo de la actuación para disfrutar a su familia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz Allisson Lozz vive en Colorado, Estados Unidos al lado de su esposo Eliu Gutiérrez, con quien lleva diez años de casada, tiempo en el que ha procreado a dos pequeñas: London Rose y Sidney, de ocho y cinco años de edad respectivamente.

Fotografías: Redes Sociales