Allisson Lozz sorprende a sus seguidores cantando tema de Gloria Estefan

Sorprendió a sus seguidores cantando un tema de Gloria Estefan

Pese a que Allisson Lozz ha dejado en claro que no ya no quiere saber del espectáculo, recientemente, la ex actriz dejó ver su gran talento para la música al interpretar un sencillo de la cantante Gloria Estefan.

Recordemos que la nacida en Chihuahua fue protagonista de telenovelas infantiles como ‘Misión S.O.S’ y ‘Alegrijes y rebujos’, sin embargo, la famosa decidió dejar la actuación para emprender y disfrutar más tiempo de sus hijas.

En meses pasados, la famosa y actual empresaria se sinceró con sus seguidores de redes sociales a quienes reveló que su pasado como actriz es muy doloroso, por lo que pidió no recordarle su faceta en Televisa.

Allisson Lozz cantando

La hoy directora de una empresa de maquillaje sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram luego de aparecer cantando el tema ‘Con los años que me quedan' de Gloria Estefan.

La joven de 29 años aprovechó un encuentro con sus seguidores para interpretar el famoso sencillo de la cantante cubana al mismo tiempo que habló de sus más recientes productos de belleza.

Recordemos que la ahora empresaria saltó a la fama tras su participación en ‘Código Fama’, reality musical de Televisa. Durante la competencia, la ex actriz compartió escenario con el actor y cantante Diego Boneta.

¿Qué hace en la actualidad Allisson Lozz?

Así ha cambiado la ex actriz.

Allisson actualmente tiene 29 años de edad y es madre de dos niñas, a quienes presume con frecuencia en sus redes sociales. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la ex actriz hace uso de su Instagram para promocionar los productos de belleza que vende.

Recientemente, la joven causó controversia al suplicarle a sus seguidores que si la ven en la calle no le pidan una foto, pues en más de una ocasión Allisson Lozz ha dejado en claro que quiere olvidar su pasado como actriz.

