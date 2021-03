Allisson Lozz, quien hace unos años fuera una destacada actriz de la empresa Televisa, causó gran furor entre sus fanáticos al presumir en sus historias de Instagram que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Colorado, Estados Unidos.

Por medio de sus historias de Instagram, Allisson Lozz, quien hoy en día es directora de una reconocida marca de belleza y maquillaje, compartió un par de imágenes que la muestra siendo vacunada contra el coronavirus COVID-19 desde el interior de su lujosa camioneta.

De igual modo, la ex actriz de Televisa reveló que fue vacunada en Colorado, el estado donde actualmente radica y que la aplicación de la primera dosis no le dolió en lo absoluto. Además, dio informes a sus fans mayores detalles de cómo es que aplicó para la vacuna.

“¡Hoy me vacuné y no dolió nada! Elegimos la moderna y ya está accesible al menos aquí en Colorado para todos… Dejare el link en mi bio para que los de Colorado saquen su cita, muchos me preguntaron así que aquí está”, escribió Allisson Lozz en Instagram.

¿Allisson Lozz tuvo complicaciones al vacunarse contra la COVID-19?

La ex actriz de telenovela y ahora consultora de belleza aseguró que la vacuna contra la COVID-19 solo le dejó un leve dolor en el brazo.

En una segunda historia de Instagram, la ex actriz Allison Lozz aseguró que no tuvo ninguna complicación por aplicarse la vacuna contra la COVID-19 y que el único malestar que presentó fue un ligero dolor muscular en el brazo donde el médico le puso la inyección.

“Por ahora me duele un poco en brazo como son fuera muscular, pero de lo demás estoy bien por ahora”, escribió Allisson Lozz, quien dejó su carrera actoral para dedicarse de lleno a su vida familiar y a su nueva profesión en el mundo del maquillaje y la belleza, en el cual le ha ido de maravilla e incluso ha ganado lujosas camionetas.

